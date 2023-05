Tina Turner: Relembre os principais sucessos da cantora, que morreu aos 83 anos

A cantora Tina Turner morreu aos 83 anos nesta quarta-feira, 24, em sua casa em Küsnacht, na Suíça. Segundo o agente da artista, ela morreu “pacificamente após uma longa doença”.

A artista começou sua carreira nos anos 1950 ao lado do então marido Ike Turner, que morreu de overdose em 2007. Sofreu violência doméstica e se divorciou do cantor antes de lançar a carreira solo na década de 1980 e ganhar o apelido de “rainha do rock n’ roll”.

Em mais de 50 anos de carreira, Tina também percorreu gêneros como soul e pop e lançou hits que marcaram gerações e a consagraram como uma das maiores artistas da música mundial. Relembre os principais sucessos da cantora:





What’s Love Got to Do With It (1984)





The Best (1989)





Cosas de La Vida (1993)





Proud Mary (1970)

It’s Only Love (1984)





River Deep – Mountain High (1966)

We Don’t Need Another Hero (1985)





Private Dancer (1984)





I Don’t Wanna Lose You (1989)





Golden Eye (1995)





Better Be Good To Me (1984)

I Don’t Wanna Fight (1993)





Tonight (1984)

Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra) (2011)