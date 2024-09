Vai ao show de Joss Stone? Veja serviço, setlist e dicas para esticar o passeio pela Barra Funda

A cantora britânica Joss Stone retorna a São Paulo para um show único nesta terça-feira, 24, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas), localizado na região da Barra Funda, zona oeste da capital. A apresentação faz parte da turnê Ellipsis, que levou a artista a se apresentar no Palco Mundo do Rock In Rio na última quinta-feira, 19. O giro brasileiro também já passou por Ribeirão Preto e Belo Horizonte.

O concerto traz uma mistura de sucessos da carreira dela, como Super Duper Love e Right To Be Wrong, bem como uma ou duas amostras do que está por vir em seu próximo álbum. Há também a inclusão de músicas que não eram apresentadas no palco há anos e covers surpreendentes.

Show de Joss Stone, no Palco Mundo no Rock in Rio 2024, na zona oeste do Rio de Janeiro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Joss ficou conhecida mundialmente após o sucesso do álbum de estreia The Soul Sessions (2003), quando tinha apenas 16 anos. Desde então, ela já veio mais de 10 vezes ao Brasil e nutre uma “sensação de família” com o País, conforme contou em entrevista ao Estadão.

Confira o provável setlist do show

Star

Super Duper Love (Are You Diggin’ on Me?)

Stoned Out of My Mind / Teardrops

Spoiled

Walk With Me

Loving You

Bring on the Rain

Harry’s Symphony

Mr. Wankerman / The High Road

You Had Me

Fell in Love With a Boy

Tell Me ‘Bout It

(For God’s Sake) Give More Power to the People

Right to Be Wrong

The Chokin’ Kind

Serviço

Joss Stone – Ellipsis Tour

Data : 24 de setembro de 2024

: 24 de setembro de 2024 Local : Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo)

: Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo) Ingressos : ticketmaster.com.br

: ticketmaster.com.br Preços: R$200,00 a R$960,00

A cantora Joss Stone se apresenta no Palco The One durante o festival The Town 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Como chegar

O Espaço Unimed fica a cerca de 5 minutos de caminhada do Terminal Barra Funda (Linha 3-Vermelha), uma boa opção de desembarque para quem vai de metrô, trem ou ônibus. Para quem vai de carro, não faltam estacionamentos na região - o próprio site do espaço lista os locais, com mais de 2 mil vagas disponíveis. O valor deve ficar em torno de R$ 50. Caso você vá de carro ou queira calcular o preço do aplicativo de transporte, veja aqui a rota no Google Maps ou no Waze.

Onde comer

DoRo Gastronomia

Polpetone de filé mignon suíno do DoRo Gastronomia, na Barra Funda Foto: DoRo Gastronomia

PUBLICIDADE Saindo rápido do show, dá tempo de pegar aberta essa casinha muito simpática que fica em Perdizes. Comandada pelo chefe Matheus Buosi, a cozinha tem inspiração italiana. Vale saber que existe uma aposta também no café da manhã, a partir das 8h. Opções de entradas no jantar são a burrata acompanhada de vinagrete de manga e pão italiano de fermentação natural.

Os pratos principais indicados são o tradicional polpetone de linguiça de porco, recheado com muçarela, servido com massa artesanal em molho de tomate italiano, e as sobremesas que surpreendem pela delicadeza, como a mousse de chocolate belga 54% com farofa de amêndoas e merengue suíço.

PUBLICIDADE Serviço Rua Turiassu, 483, Perdizes

Dom. a qui. 3h/23h; sex. e sáb. 8h/23h30

WhatsApp (11) 91654-4456

Tel: (11) 3863-2029 Cowboy’s Bar

Cowboy's Bar, com temática de faroeste, está situado na Barra Funda Foto: Cowboy's Bar/Divulgação

Um bar que exalta a cultura western, country, cowboy, pode parecer maluquice. Mas, se você for daqueles que se desligam do que viram no palco assim que o show acaba, o Cowboys Bar pode valer a pena. Duas condições favoráveis: o lugar só fecha às 3h da manhã e fica ao lado do Espaço Unimed.

A casa, auto intitulada “o maior bar temático de rodeio do Brasil” serve cervejas, petiscos e, aos que tiverem resistência, música ao vivo. A decoração segue o estilo de seu vizinho Vila Country: visual rústico e descontraído, com temática de vaqueiros do Velho Oeste. Os pratos são relacionados à cozinha brasileira.

Mezze. Kafta crua, homus de feijão fradinho, coalhada seca e grão-de-bico crocante do restautante Laskarina Bouboulina Foto: Daniel Teixeria/Estadão

Instalado em uma casa de esquina, numa rua pacata, o Laskarina Bouboulina é uma simpática taberna que faz comida com influência mediterrânea, turca e também brasileira. Boa parte dos pratos do menu da chef Daniela França são para compartilhar e passam pelo forno a lenha instalado bem na entrada do pequeno salão. Ah, e o nome é uma homenagem a uma pirata grega que lutou contra os otomanos - ela era responsável por abastecer os soldados com munição e alimentos com seu navio, o maior da época.

Serviço

