Vídeo inédito mostra João Gilberto cantando já no fim da vida; veja

Em seus últimos anos de vida, o cantor e músico João Gilberto (1931-2019) foi ficando cada vez mais recluso. Depois que cancelou uma turnê que faria em 2011, por problemas de saúde, João pouco foi visto em público, com exceção de algumas fotografias postadas pela família.

João Gilberto em show de 2008. Ele revolucionou a música mundial Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

No entanto, além de ligar para os amigos, João também gostava de quebrar a reclusão para ir à casa do músico baiano Cézar Mendes, para ouvi-lo tocar violão. Recentemente, Mendes postou em seu perfil no Instagram um registro que parece ser de um desses encontros. João, sentado em um sofá, vestindo pijama, calçando uma sandália Crocs e um tanto quanto descabelado, ouve Mendes tocar a canção Faixa de Cetim, de Ary Barroso, composição de 1942. O cantor canta parte da letra, se diverte com os versos de Barroso e indica como Mendes deve tocar a melodia no violão.

O cantor aparece em um pequeno trecho da gravação. Ele parece não saber que estava sendo filmado por algum convidado do sarau. Apesar disso, a postagem foi aprovada pela filha mais nova de João, a estudante Luisa Faissol, que comentou: “Bagunça boa”.

Mendes não indica em qual data a gravação foi feita. Pela aparência, mais magro do que sua imagem que ficou consagrada, parece tratar de um vídeo feito na mesma época em que João apareceu ao lado de sua neta Sofia, filha do seu filho mais velho, João Marcelo, em junho de 2019, cerca de um mês antes de morrer.

João Gilberto, um dos músicos mais importantes do Brasil, que revolucionou a música brasileira e mundial ao criar uma batida diferente no violão, fez, ao longo de sua carreira, várias incursões pelo repertório anterior à bossa nova, movimento que o consagrou no final dos anos 1950. Sempre com versões criativas, adaptadas ao seu jeito de cantar e tocar.

De Ary Barroso, por exemplo, João gravou músicas como Pra Machucar Meu Coração, No Tabuleiro da Baiana, Aquarela do Brasil, entre outras.