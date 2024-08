Vídeo: Marisa Monte conta o que ‘Na Estrada’ significa para ela; veja

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta sexta, 23, Marisa Monte conta sobre sua inspiração para a composição da musica Na Estrada e relembra os bastidores que originou sua parceria com o cantor Carlinhos Brown. A música está no disco Cor de Rosa e Carvão, que faz 30 anos.

“Eu já era parceira do Nando (Reis), a gente estava na Bahia e lá a gente se encontrou com o Brown. Ficamos nos encontrando por algumas noites no hotel, compondo, e nesses mesmos dias a gente fez três músicas”, ela diz. São elas: Seu Zé, E.C.T. e Na Estrada.

Da direita para a esquerda: Carlinhos Brown, Marisa Monte e Nando Reis Foto: Reprodução/@marisamonte via Instagram

A artista aproveita para refletir sobre o significado da canção Na Estrada, que para ela representa a transitoriedade a vida, mas diz que a leitura de uma música é algo pessoal. "Cada um vai ter uma leitura dela (a música Na Estrada), é uma letra bem aberta. Para mim, ela fala da estrada, da expectativa, ela fala de espera, ela fala também da transitoriedade da vida de quem tá rodando por esse mundo", reflete Marisa.

A parceria iniciada ali se mostrou uma das mais marcantes da música brasileira rendendo, a Marisa Monte e Carlinhos Brown, três Grammys Latinos, em 2003, com a obra Tribalistas, que contou ainda com Arnaldo Antunes. O trio foi premiado nas categorias Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro, Gravação do Ano e Álbum do Ano.

Letra de Na Estrada