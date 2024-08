VMA 2024: Taylor Swift recebe 10 indicações e Anitta, 3; veja a lista completa

O MTV Video Music Awards anunciou nesta terça, 6, a sua lista completa de indicados à premiação que celebra as melhores produções audiovisuais do ano. Taylor Swift lidera a lista, aparecendo em 10 categorias no total, incluindo melhor videoclipe pela música Fortnight. Se Swift levar a estatueta, considerada a mais importante da noite, ela quebrará o seu próprio recorde, se tornando a primeira artista a vencer cinco vezes na categoria.

Taylor Swift em clipe de 'Fortnight' Foto: Taylor Swift YouTube/Reprodução

Em segundo lugar entre os mais indicados ficou Post Malone, por compartilhar com Swift nove das 10 indicações pela colaboração em Fortnight. Em seguida, Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Eminem aparecem com seis menções na lista. Representando o Brasil, Anitta recebeu três indicações: duas em melhor vídeo latino (Mil Veces e Bellakeo) e uma em melhor edição (Mil Veces). A premiação acontece em 10 de setembro em Nova York e a votação, aberta ao público até 30 de agosto, está disponível no site oficial do VMA. Confira abaixo a lista completa de indicados ao VMA 2024.

Video do ano

Ariana Grande — we can’t be friends (wait for your love)

Billie Eilish — LUNCH

Doja Cat — Paint The Town Red

Eminem — Houdini

SZA — Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone — Fortnight

Artista do ano

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Música do ano

Beyoncé — Texas Hold ‘Em

Jack Harlow — Lovin On Me

Kendrick Lamar — Not Like Us

Sabrina Carpenter — Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone — Fortnight

Teddy Swims — Lose Control

Artista revelação

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Performance Push

Ago. 2023: Kaliii — Area Codes

Set. 2023: GloRilla — Lick or Sum

Out. 2023: Benson Boone — In The Stars

Nov. 2023: Coco Jones — ICU

Dez. 2023: Victoria Monét — On My Mama

Jan. 2024: Jessie Murph — Wild Ones

Fev. 2024: Teddy Swims — Lose Control

Mar. 2024: Chappell Roan — Red Wine Supernova

Abr. 2024: Flyana Boss — yeaaa

Maio 2024: Laufey — Goddess

Jun. 2024: LE SSERAFIM — EASY

Jul. 2024: The Warning — Automatic Sun

Colaboração

Drake ft. Sexyy Red & SZA — Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion — Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll — Wild Ones

Jung Kook ft. Latto — Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen — I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone — Fortnight

Melhor pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Melhor hip-hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA — Rich Baby Daddy

Eminem — Houdini

GloRilla — Yeah Glo!

Gunna — fukumean

Megan Thee Stallion — BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti — FE!N

Melhor R&B

Alicia Keys — Lifeline

Muni Long — Made For Me

SZA — Snooze

Tyla — Water

USHER, Summer Walker, 21 Savage — Good Good

Victoria Monét — On My Mama

Melhor alternativo

Benson Boone — Beautiful Things

Bleachers — Tiny Moves

Hozier — Too Sweet

Imagine Dragons — Eyes Closed

Linkin Park — Friendly Fire

Teddy Swims — Lose Control (Live)

Melhor rock

Bon Jovi — Legendary

Coldplay — feelslikeimfallinginlove

Green Day — Dilemma

Kings of Leon — Mustang

Lenny Kravitz — Human

U2 — Atomic City

Melhor Latino

Anitta — Mil Veces

Bad Bunny — MONACO

KAROL G — MI EX TENÍA RAZÓN

Myke Towers — LALA

Peso Pluma & Anitta — BELLAKEO

Rauw Alejandro — Touching The Sky

Shakira & Cardi B — Puntería

Melhor afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon — Last Heartbreak Song

Burna Boy — City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay — Sensational

Tems — Love Me JeJe

Tyla — Water

USHER — Pheelz

Melhor K-pop

Melhor fotografia

Ariana Grande — we can’t be friends (wait for your love)

Charli xcx — Von dutch

Dua Lipa — Illusion

Olivia Rodrigo — obsessed

Rauw Alejandro — Touching The Sky

Taylor Swift ft. Post Malone — Fortnight

Melhor edição

Anitta — Mil Veces

Ariana Grande — we can’t be friends (wait for your love)

Eminem — Houdini

LISA — Rockstar

Sabrina Carpenter — Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone — Fortnight

Melhor coreografia

Bleachers — Tiny Moves

Dua Lipa — Houdini

LISA — Rockstar

Rauw Alejandro — Touching The Sky

Tate McRae — Greedy

Troye Sivan — Rush

Melhores efeitos visuais

Ariana Grande — the boy is mine

Eminem — Houdini

Justin Timberlake — Selfish

Megan Thee Stallion — BOA

Olivia Rodrigo — get him back!

Taylor Swift ft. Post Malone — Fortnight

Melhor direção de arte