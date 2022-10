Vocalista do Maneskin diz que quase morreu em gravação de clipe

O vocalista da banda italiana Maneskin, Damiano David, contou que teve medo de morrer durante as gravações do clipe The Loneliest, novo single do grupo lançado no último dia 7 de outubro.

“Como vocês veem no vídeo, algumas cenas foram feitas embaixo d’água. Tivemos momentos não fáceis enquanto gravávamos aquela parte. Para ficar submerso, colocaram pesos em mim, mas nos primeiros dois ou três takes, exageraram nesses pesos e realmente achei que ia morrer. Eu juro para vocês que pensei nisso”, disse em uma entrevista no YouTube sobre o novo single.

Apesar de reconhecer que havia toda a segurança no set de gravação, Damiano afirmou que sabe “que isso não é a coisa mais próxima da morte, mas estava bem perto disso”. O vocalista ainda afirmou que, quando era criança, seu pai precisou salvá-lo de afogamentos “várias vezes” porque ele sempre foi “um menino muito ativo”.

O clipe de The Loneliest começa, exatamente, com uma imagem de Damiano embaixo d’água, imóvel, aparentemente sem vida.

Depois, ele abre os olhos e as imagens de um funeral começam a aparecer.

Desde que foi lançado, o vídeo no YouTube já tem mais de 1,8 milhão de visualizações. (Ansa)