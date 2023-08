O mês de agosto traz uma programação diversificada. Entre os shows, além de Caetano Veloso e Sandy, há apresentações de Frejat, Roberta Sá, Céu e das bandas Ira! e Blitz.

Entre os musicais, além dos que já estão em cartaz, como O Rei Leão e 80 - A Década do Vale Tudo, há as estreias de espetáculos que contam a vida de Cássia Eller e Raul Seixas. No teatro, a volta de Prazer, Hamlet, monólogo de Rodrigo Simas, e a estreia de A Falecida, com Camila Morgado.

Na agenda de exposições, tem a interativa BB King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar, no MIS, e, na Pinacoteca, uma dedicada à artista argentina Marta Minujín.

Shows

3/8

Michel Teló

O cantor sertanejo Michel Teló Foto: Victor Pollak/Globo

O cantor se apresenta dentro do projeto São João Paulo que até o dia 6/8 leva várias atrações para o Ginásio do Ibirapuera. No show, Teló mostra músicas que gravou no DVD Bem Sertanejo - O Show, entre elas, Menino da Porteira, Chico Mineiro, É o Amor, Evidências e Fio de Cabelo.

20h

Ginásio do Ibirapuera. R. Manuel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera

Gratuito

4/8

Leila Pinheiro e Roberto Menescal

Roberto Menescal e Leila Pinheiro em show inédito Foto: Washington Possato

Para marcar os 65 anos da bossa nova, a cantora Leila Pinheiro e o músico Roberto Menescal, que já se encontraram anteriormente em discos e shows, cantam os sucessos do gênero acompanhados por um quarteto.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 15/R$ 50

Zezé di Camargo & Luciano

A dupla sertaneja apresenta a nova turnê. No roteiro, seus grandes sucessos, entre eles, É o Amor, Pão De Mel, Flores em Vida e No Dia Que Eu Saí de Casa.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 520/R$ 180

5/8

Baby do Brasil

A cantora estreia em São Paulo a turnê Baby in Concert. Além de seus sucessos, como Menino do Rio e A Menina Dança, Baby canta músicas do repertório de Gal Costa e Tina Turner.

Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Pompeia

21h

R$ 160/R$ 240

Blitz

A banda Blitz na 'Turnê Sem Fim' Foto: André Velozo

Uma das mais importantes bandas do pop/rock brasileiro, liderada por Evandro Mesquita, apresenta a Turnê Sem Fim que reúne os grandes sucessos de carreira, entre eles, A Dois Passos do Paraíso, Você Não Soube Me Amar e Weekend.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio

22h

R$ 120/R$ 240

Coro da Osesp

Sob a regência de William Coelho, o Coro da Osesp interpreta obras de compositores como Ravel, Rheinberger e Elgar.

Pateo do Colégio, Centro.

14h

Gratuito

Roberta Sá

A cantora Roberta Sá Foto: @karymefranca

A cantora traz de volta à cidade o show Sambasá, baseado no projeto audiovisual gravado no ano passado. No show, Roberta canta músicas como A Roda, Sem Avisar e Luz da Minha Vida.

Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia.

21h30

R$ 17/R$ 50

8/8

Sandália de Prata

A banda comemora 20 anos de carreira com show em que rememora sambas que gravou em álbuns como Sandália de Prata, Samba Pesado, Desafio ao Galo e Maloqueiro e Elegante.

Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso

19h

Gratuito

Zeca Baleiro e convidados

Em seu novo projeto, misto de talk show e podcast, batizado de Evoé, Baleiro recebe nomes de diferentes áreas para um papo com música e histórias. Nessa edição, os convidados são a cantora Linn da Quebrada e os jornalistas esportivos Milton Leite e Mauricio Noriega.

Casa de Francisca. Rua Quintino Bocaiúva, 22, Centro

21h

R$80/R$ 178

9/8

Frejat

Em formato de trio, Frejat toca seus sucessos Foto: Leo A

O cantor e compositor, ex-líder do Barão Vermelho, mostra o projeto Frejat Trio Eletro Acústico. Na apresentação, ele e os músicos Rafael Frejat e Mauricio Almeida, tocam canções como Amor Pra Recomeçar, Segredos, Flores do Mal e Por Você.

Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Pompeia

21h

R$ 160/R$ 260

11/8

Adriana Calcanhotto e Rodrigo Amarante

Adriana Calcanhotto vai cantar com Rodrigo Amarante Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

A cantora e o músico fazem uma prévia do show que vão apresentar dentro do festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro. A ideia é que eles cantam seus grandes sucessos, juntos e separados.

23h

Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

R$ 180/R$ 250

Céu

Com ênfase em canções que falam sobre o amor, a cantora e compositora apresenta a turnê Fênix do Amor. Nela, Céu mostra canções de seu mais recente álbum Um Gosto de Sol, além de sucessos de carreira.

Sesc Belenzinho. Comedoria,. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

20h30

R$ 15/R$ 50

Ira!

A banda formada por Nasi (voz), Edgard Scandurra (guitarra), Johnny Boy (baixo) e Evaristo Pádua celebra os 35 anos do álbum Psicoacústica com show especial que inclui ainda os grandes sucessos de carreira do grupo.

Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Pompeia

22h

R$ 75/R$ 185

Maria João e André Mehmari

A cantora portuguesa de jazz e o pianista brasileira se encontram em show em que mostram repertório que Mehmari compôs especialmente para o projeto que fizeram juntos, além de clássicos da música brasileira.

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro

R$ 80/R$ 178

Sandy

A cantora Sandy Foto: Brunno Rangel

A cantora traz pela primeira vez à cidade a Turnê 2023, iniciada em abril. Nela, Sandy canta sucessos com Me Espera, Aquela dos 30, Pés Cansados e Universo Reduzido- essa última, lançada durante a pandemia.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h30

R$ 120/R$ 520

12/8

Agnes Nunes

A cantora Agnes Nunes Foto: Lucas Nogueira

A jovem cantora baiana, de músicas como Última Dança e Não Quero, se apresenta ao lado da também cantora Mari Fróes.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 144

José Augusto

Dono de hits românticos como Sábado, Fantasia, Aguenta Coração, Fui eu e Chuvas de Verão, o cantor e compositor apresenta a turnê Um Brinde Ao Amor, mesmo nome de seu novo single.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio

22h

R$ 120/R$ 240

Mariana Aydar

A cantora, conhecida por seu trabalho de valorização do forró, canta seus sucessos e conta com a participação especial de Roberta Sá.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

22h

R$ 50/R$ 160

13/8

Ritchie

O cantor e compositor inglês apresenta a turnê Menina Veneno 40 Anos em que canta, além desse que foi um dos maiores sucessos dos anos 1980, músicas como Transas e Voo de Coração.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

20h

R$ 140/R$ 300

17/8

Leci Brandão

A sambista carioca, que já soma mais de 40 anos de carreira, apresenta seus maiores sucessos, entre eles, Zé do Caroço e Eu Só Quero Te Namorar.

Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, Itaquera

14h30

Gratuito

18/8

Zé Ibarra

O cantor e compositor Zé Ibarra Foto: Alexandre Biciati

O cantor e compositor apresenta seu show solo, com músicas de seu mais recente álbum, Marquês 256, além de sucessos do grupo Bala Desejo, do qual ele faz parte.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

22h

R$ 100

19/8

Barbatuques

O grupo, que faz música com o corpo, apresenta o show Tum Pá, dedicado às crianças. No repertório músicas como Samba Lelê, Escravo de Jó e Orquestra Maluca.

Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana

14h30

R$ 12/R$ 40

Brasil Jazz Sinfônica convida Leo Gandelman

A orquestra, que une o grupo dos moldes eruditos a uma big band de jazz, terá o músico como convidado para um apresentação que que vai do jazz à música brasileira.

Teatro B32. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi

20h

R$ 120/R$ 210

Lucas Mamede

O cantor pernambucano, revelado nas redes sociais, mostra as canções de seu primeiro álbum, Já ouviu falar de amor?, além de algumas de releituras de clássicos do cancioneiro popular brasileiro.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 108

Piaf por Anne Carrere

A cantora francesa Anne Carrere Foto: Vinicius Grosbelli

A cantora francesa, considerada a grande intérprete de Edith Piaf, apresenta o show Piaf! Non, je ne regrette rien, com o repertório que marcou a carreira de uma das maiores artistas da música francesa.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

21h30

R$ 180/R$ 360

Xande de Pilares

Um dos grandes nomes do samba na atualidade, o cantor e compositor faz show de lançamento do DVD Esse Menino Sou Eu que tem músicas como Tá Escrito, Clareou e Altas Horas.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio

22h

R$ 90/R$ 140

20/8

Barbatuques

O grupo, que faz música com o corpo, apresenta o show Tum Pá, dedicado às crianças. No repertório músicas como Samba Lelê, Escravo de Jó e Orquestra Maluca.

Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana

14h30

R$ 12/R$ 40

Stephen Hackett

O músico inglês, guitarrista da fase clássica da banda Genesis, apresenta, acompanhado pelo grupo Genetics, o repertório do álbum Seconds Out, lançado pelo Genesis em 1977.

20h

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

R$120/R$ 480

25/8

Caetano Veloso

O cantor e compositor Caetano Veloso Foto: Amanda Perobelli

O cantor e compositor traz de volta a São Paulo a turnê Meu Coco, baseada no álbum homônimo que ele lançou em 2021. Além das novas Sem Samba Não Dá e Enzo Gabriel, Caetano relembra os sucessos Trilhos Urbanos, O Leãozinho e Odara.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

22h

R$ 140/R$ 580

Calum Scott

O cantor britânico, revelado em uma reality show musical, faz sua primeira apresentação solo no País. Ele canta músicas de seus dois álbuns, Only Human e Bridges.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

R$ 440/R$ 600

Tetê Espíndola e Alzira E

As irmãs apresentam o show Viola Pantanera: Da Tradição à Renovação no qual apresentam músicas brasileiras de raiz, entre elas, A Matogrossense, Ciriema, Chalana, Galopeira e Meu primeiro Amor.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 15/R$ 50

Zezé Motta

Zezé Motta canta sucessos de Caetano em show Foto: Fabio Motta/ Estadão

A atriz e cantora faz o show Coração Vagabundo – Zezé canta Caetano no qual interpreta 22 canções do compositor baiano. Entre as escolhidas por Zezé estão Luz do Sol, O Ciúme, Odara, Esse Cara, Sampa e Tigresa.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação

20h

R$ 108

26/8

Danilo Caymmi

O cantor, músico e compositor apresenta o show Viva Caymmi, uma homenagem ao seu pai, Dorival. Entre as canções selecionadas, estão clássicos como Saudade da Bahia e Caminhos do Mar.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação

20h

R$ 168

27/8

Chico César

O cantor e compositor Chico César Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em Vestido de Amor, o cantor e compositor paraibano mostra novas canções, entre elas, a que dá novo ao show e Reboliço, além de sucessos de carreira.

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro

18h

R$ 12/R$ 40

Musicais

80 - A Década do Vale Tudo

Sequência da série 60 – A Década de Arromba e 70 – A Década do Divino Maravilhoso, o espetáculo de Frederico Reder e Marcos Nauer foca nos sucessos e nos acontecimentos políticos e sociais da década de 1980. A cantora Sandra de Sá participa e canta os hits Retrações e Canções, Joga Fora e Bye Bye Tristeza.

Teatro Claro São Paulo. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia.

5ª e 6ª, 20h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 3/9

R$ 39,90/R$ 300

Bob Esponja, O Musical

O musical, com direção artística de Gustavo Barchilon e direção geral de Renata Borges, apresenta uma montagem original no Brasil, com base na versão da Broadway, de 2017

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista

5ª, 20h30; 6ª e sáb., 15h e 20h30; dom., 16h. Até 17/9

R$ 150/R$ 280

Cássia Eller, o Musical

Cena do espetáculo 'Cássia Eller, O Musical' Foto: Marcos Hermes

Montado pela primeira vez em 2014, o espetáculo ganha nova temporada em São Paulo com a mesma protagonista, a atriz Tacy de Campos. Com direção de João Fonseca e Vinícius Arneiro, o musical faz um mergulho na vida e na obra de Cássia Eller.

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

Estreia 4/8

6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 18h

R$ 130/R$ 150

Leci Brandão - Na Palma da Mão

Com texto do jornalista e pesquisador Leonardo Bruno, o musical conta a história de uma das cantoras mais representativas do samba e da música brasileira. Em cena, atores como Tay O’Hanna, Verônica Bonfim e Sergio Kauffmann. A direção é de Luiz Antonio Pilar.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

3 a 6/8. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h

Gratuito

Iron - O Homem da Máscara de Ferro

Dirigido e idealizado por Ulysses Cruz, o musical é uma livre adaptação do clássico de Alexandre Dumas, ambientado na França absolutista de Luis XIV. A conhecida história gira em torno de um prisioneiro que é obrigado a usar uma máscara de ferro. A desconfiança é que ele é irmão do tirano. A partir disso, seus aliados vão fazer de tudo para tentar libertá-lo. No elenco estão nomes como Tiago Barbosa, Saulo Vasconcelos, Letícia Soares, Lívian Aragão e Caio Paduan.

Estreia 4/7

033 Rooftop. Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi

6ª, 20h30; sáb. e domi., 16h30 e 20h30

R$ 190/R$ 250

O Rei Leão

Cena do musical 'O Rei Leão', em cartaz no Teatro Renault Foto: Caio Gallucci

O musical criado por Julie Taymor, um dos maiores sucessos da Broadway, estreia nova temporada na cidade. A história do leão Simba, agora interpretado pelo ator Thales Cesar, trata de temas como raça e sucessão de poder. Nessa versão brasileira, as músicas originais foram adaptadas por Gilberto Gil.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h/20h

A partir de R$ 160

Raul Fora da Lei

O ator Roberto Bomtempo interpreta Raul Seixas Foto: Gal Oliveira

O musical protagonizado pelo ator Roberto Bomtempo conta a história de Raul Seixas com base nos escritos que o roqueiro deixou. A direção é de Deto Montenegro.

Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros

10, 17, 24 e 31/8

20h

Teatro

Da Puberdade à Menopausa

Em cena, a atriz Angela Dippe Foto: Heloisa Bortz

Protagonizado pela atriz Angela Dipp, o monólogo com toques autobiográfico compara a trajetória da mulher a uma montanha-russa de hormônios, em parelelo com a vida dos homens, que segue em movimento retilíneo e uniforme, sem atrito e sem aceleração, segundo a visão da atriz. Angela também escreveu e dirigiu o espetáculo.

Estreia 10/8

Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda

5ª, 21h30, Até 30/8.

R$ 70/R$ 100

Eu Amo Chris - Uma Pequena Coleção de Fracassos

Com criação do Coletivo Teatro Dodecafônico, a peça é uma resposta ao livro Eu amo Dick, de Chris Kraus. A encenação, dirigida por Verônica Veloso, traz temas como as desigualdades de gênero, o fracasso e a misoginia.

Estreia 1º/8

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca

3ª a 6ª, 20h. Até 25/8

R$ 10/R$ 30

A Falecida

A atriz Camila Morgado em 'A Falecida' Foto: Victor Hugo Cecatto

O clássico teatral de Nelson Rodrigues ganha nova montagem, desta vez protagonizada pela atriz Camila Morgado. A história gira em torno da tuberculosa e frustrada Zulmira, que sonha em ter um enterro cheio de luxo e pompa para causar inveja sua prima e vizinha Glorinha. A direção é de Sérgio Módena.

Estreia 18/8

Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro

6ª, 21h; sáb., 20h; dom. 18h. Até 1º/10

R$ 12/R$ 40

O Lado Fatal

A atriz Denise Del Vecchio na peça 'O Lado Fatal' Foto: Danilo Apoena

A atriz Denise Del Vecchio estreia a montagem do texto inédito escrito por Lya Luft e adaptado e dirigido por Darson Ribeiro. A história fala de amor e, ao mesmo tempo, de uma perda irreparável e devastadora, sobretudo em tempos pós-pandemia, nos quais as relações pessoais e amorosas ficaram bastante truncadas.

Estreia 10/8

Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

5ª a sáb., 20h; dom., 16h. Até 27/8

R$ 10/R$ 30

Ninguém Sabe o Meu Nome

O solo da atriz Ana Carbatti cria uma reflexão sobre os códigos racistas na sociedade, seus impasses, impactos e possíveis propostas de reparação histórica. A direção artística é compartilhada entre Inez Viana e Isabel Cavalcanti.

Estreia 3/8

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

5ª a sáb., 20h. Até 26/8

R$ 10/R$ 30

O Incidente - American Son

Cena da peça 'O Incidente - American Son' Foto: Ricardo Brajtreman

No texto do autor americano Christopher Demos-Brown, com direção e tradução de Tadeu Aguiar, uma mãe vai até a uma delegacia procurar notícias do filho de 18 anos, negro, que foi identificado em uma ação policial. O drama, que estreou na Broadway em 2016, aborda questões raciais, conjugais e sociais.

Estreia 4/8

Teatro Vivo. Av. Chucri Zaidan, 2.460,Vila Cordeiro

6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 27/8

R$ 120

Prazer Hamlet

O ator Rodrigo Simas na peça 'Prazer, Hamlet' Foto: Ronaldo Guitierrez

Inspirado no texto de William Shakespeare, Hamlet, o monólogo estrelado por Rodrigo Simas explora os medos, os questionamentos e os fantasmas internos de um ator que se vê obsediado por Hamlixo, entidade que o incita numa escavação pelos labirintos da hipocrisia social. A direção é de Ciro Barcellos.

Estreia 5/8

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Sumaré.

Sáb., 20h; dom., 19h. Até 27/8

R$ 90

Cinema

Besouro Azul

O filme da DC Comics conta nas telas a saga do primeiro herói latino do estúdio e tem como protagonista o ator Xolo Maridueña. Na história, o jovem mexicano Jaime Reyes, em busca de um propósito de vida, encontra uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como o Escaravelho. O besouro alienígena azul lhe dá uma armadura superpoderosa e lhe garante poderes. No elenco também estão as atrizes Bruna Marquezine e Susan Sarandon.

Estreia 17/8

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante

As tartarugas super-heróis, criadas nos anos 1980, agora aparecem em versão adolescente. Depois de serem expostos à radiação, Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello se tornam protetores da cidade de Nova York.

Estreia 31/8

Exposição

BB King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar

Exposição de BB King, no MIS Foto: Taba Benedicto

A mostra inédita, com experiências sensoriais de impacto, traz a trajetória oficial, mas também implícita, de um dos nomes mais importantes da história do blues. Por meio de fotos e instalações, os visitantes podem conhecer não só a obra, mas também as transformações raciais promovidas por BB King.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jardim Europa

3ª a 6ª, 11h/20h; sáb., dom. e fer., 10h/19h. Até 8/10

R$ 20 (3ª, grátis)

O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades

Uma das instalações da mostra ‘O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades’ Foto: Renato Bolelli Rebouças

A mostra criada pelo cenógrafo, figurinista e artista plástico Renato Bolelli Rebouças apresenta instalações feitas a partir de diferentes materiais recolhidos em cerca de trinta cidades, em dez países, durante quinze anos. As peças expostas foram feitas com elementos como cacos de cerâmicas e vidros, pedaços de móveis, roupas e acessórios, utensílios domésticos, latas, embalagens, restos de materiais industriais, fantasias de carnaval, troncos, galhos, folhagens secas, carcaças e ossos de animais, penas e insetos.

Funarte São Paulo. Al. Nothmann, 1.058,Campos Elíseos

2ª a dom., 14h/19h. Até 27/8

Gratuito

Marta Minujín: Ao Vivo

A mostra reúne trabalhos icônicos da artista argentina recriados especialmente para as sete salas que ela ocupa na prédio da Pinacoteca. Grande nome da arte latino-americana, a exposição mostra mais de cem obras de Marta Minujín feitas entre 1963 e 2023. Entre elas está a Escultura de los deseos (Escultura dos desejos), de 2022, com 15 metros de altura. A peça foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz

4ª a 2ª, 10h/18h. Até 28/1/24

R$ 30 (Sáb., Grátis)