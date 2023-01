Boas novas pro cinema argentino em 2023

Martín Piroyansky estrela "O Método Tangalanga"

RODRIGO FONSECA Vitaminado por uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, dado a "Argentina, 1985", que somou 1 milhão de ingressos vendidos de setembro a novembro, o cinema argentino se prepara para exorcizar de vez as sequelas comerciais (e morais) deixadas pela pandemia e viver um 2023 de êxitos, apostando em "El Método Tangalanga" como seu primeiro anzol de boas bilheterias... e de aplausos. Agendada para estrear no dia 19, esta fina comédia de Mateo Bendesky se ambienta nos anos 1960 e recria as aventuras de um exótico personagem portenho, que tornou famoso pelas gravações de seus feitos em fitas K-7, em que simulava trotes telefônicos. Seu nome: o Dr. Tangalanga. Estrelada por Martín Piroyansky, a trama acompanha as agruras de alter ego desse doutor, um tímido funcionário, Julio Victorio De Rissio, que se reinventa depois de uma sessão de hipnose, passando a fazer ligações telefônicas irônicas para animar seus amigos, entre eles Sixto López Ayala (interpretado por Alan Sabbagh), que está com câncer. Na sequência, o circuito argentino vai conferir "O Suplente" ("El Suplente"), de Diego Lerman, aplaudido no Festival de San Sebastián, sobretudo pela presença do ator chileno Alfredo Castro (de "No" e "Tony Manero"). Uma ode ao papel resiliente da educação escolar nas lutas do cotinente contra a violência e a intolerância. Na trama, um professor de Literatura, Lucio (Juan Minujín), que se esforça para salvar um estudante do universo de violência do tráfico de drogas. Em abril, o genial ator Guillermo Francella (de "Granizo" e "O Clã") voltará às telonas com "La Extorsión", sob a direção de Martino Zaidelis. Ele encarna um piloto obrigado a colaborar com um esquema do Serviço Secreto para se livrar de uma acusação. É um thriller com promessa de tensão. Já o incansável Diego Peretti (astro de "Vosso Reino") estará na linha de frente do novo projeto de Damián Szifron, o diretor de "Relatos Selvagens" (2014), chamado "Los Simuladores".

"Chocobar", de Lucrecia Martel

É possível que o ano vá aplaudir um longa novo de Lucrecia Martel: "Chocobar". Seis anos depois do aclamado "Zama", a diretora argentina aposta nas narrativas documentais, explorando os bastidores políticos da morte do militante indígena Javier Chocobar por latifundiários. Estima-se que sua estreia se dê em agosto, no Festival de Locarno. La Martel brilhou, em 2022, com o curta "A Camareira" ("Camarera de Piso" e "Terminal Norte", lançado na última Berlinale.Lisandro Alonso, premiado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica em 2014, com "Jauja", retoma sua parceria com o americano Viggo Mortensen (de "Crimes of The Future") no longa "Eureka". No filme, o ator, que passou a juventude entre a Argentina e a Venezuela, estrela uma narrativa investigativa sobre a busca de uma filha perdida - mas em tons experimentais, como tudo de Alonso. Outra sólida aposta dos portenhos é "Búfalo", de Nicanor Loreti. Imagina um daqueles filmaços de luta que Van Damme estrelava nos anos 1980 e 90 ser feito, hoje, em cenários portenhos, com combatentes reais do MMAs. Eis o que este thriller representa. Neste "Dragão Branco, Lutador Sem Lei" hispânico, o dínamo do octógono Sergio "Maravilla" Martínez vive um craque das artes marciais que, depois de anos de cárcere, tenta refazer sua vida. O problema: seu ex-empregador no crime exige que ele faça um novo roubo, o que gera consequências sinistras. Mas seu treinador vai fazer de tudo para mantê-los nos ringues. A adrenalina cozinha aqui em fervura máxima. Ou seja, vai ter filme argentino por todo lado daqui até dezembro. Coisa boa à vista.