'Broker': Kore-eda novo nas telas

Sang Kang Ho, de Broker Foto: Neon

Rodrigo Fonseca Apoiado no carisma de Sang Kang Ho, o astro de "Parasita" (2019), o novo longa-metragem de Hirokazu Kore-eda, o drama sabor favo de mel "Broker" (cujo título em francês é "Les Bonnes Estoiles"), enfim entra em cartaz no Brasil. É o filme formalmente mais sólido e mais tocante do mestre japonês do melodrama desde "Pais e Filhos", que ganhou o Prêmio do Júri na Croisette em 2013. Foi injusta a vitória dele lá no balneário em 2018, com "Assunto de Família", o xaropão que, no original, é "Shoplifters".mas, assim mesmo, ele entrou para a História como detentor do troféu máximo do evento francês. Agora, seu novo trabalho impressiona um bocado - e faz chorar. Trata-se de um exercício autoral tocante, com mais vigor do que seus últimos trabalhos, do porte de seu "Ninguém Pode Saber" (2004). Na produção, que se passa na Coreia do Sul, ele narra as peripécias de um par de malandros, donos de uma lavanderia e alfaiataria, que recolhem bebês abandonados e buscam lares para esses nenéns, à custa de um troco. Mas ao se aproximarem de uma mulher acusada de um crime, que quer doar seu filho para adoção, o duo acaba por ensaiar uma forma peculiar de formação familiar. Um garotinho também se junta ao grupo. Há uma sequência deles numa roda gigante que é de cortar o coração e enlevar a alma. Pena que a condução fotográfica desse enredo peca pela burocracia, como sempre se dá com Kore-eda. Já o desempenho de Kang Ho é magnífico e foi com a láurea de Melhor Atuação na Croisette. Aos 60 anos, o diretor vai lançar um longa inédito, "Monster", em junho, no Japão. Estima-se que ele vá concorrer à Palma de Ouro de 2023 em Cannes, que anuncia seus concorrentes no dia 13 de abril.

