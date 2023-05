É tempo de Glazer na Croisette

"The Zone of Interest" é o mais aplaudido dos concorrentes à Palma de Ouro até agora - Fotos: @A24

Rodrigo Fonseca Embatucado por tantas luzes hollywoodianas, a competição de Cannes ainda não teve chance de se fazer notar, pelo menos até a projeção do esperado "THE ZONE OF INTEREST" de Jonathan Glazer, na tarde desta sexta. A literatura de Martin Amis é sua argamassa. Ainda não é um filme com perfil de Palma, mas é o mais audacioso dos concorrentes até agora. O que prometia ser o longa-metragem mais atacado de toda a competição foi, até agora, o mais aplaudido e é, de longe, o mais ousado, apoiado na força descomunal da atriz Sandra Hüller, ainda que vista sempre de soslaio pela câmera, com distanciamento, no papel de Hedwig Höss. A vida idílica que essa alemã parece ter encontrado na primeira metade dos anos 1940 esbarra com o fato de sua casa ficar ao lado do campo de concentração de Auschwitz, cujo comandante é seu marido, Rudolf (Christian Friedel). A fumaça das câmeras gás é a medida as loucuras onde ela vive. Aos 58 anos, o diretor de "Sob a Pele" (2014) é um ás do videoclipe (sobretudo os do Massive Attack) que aqui se supera na construção de sua dramaturgia de planos. Mas é uma narrativa que corre aos solavancos, sem digestão fácil, não apenas pelo tema, mas pela aspereza da linguagem. Sábado é dia de Scorsese. O balneário há de parar, amanhã à tarde, a fim de prestigiar o tão aguardado "Assassinos da Lua das Flores". Depois de mobilizar a cultura do streaming com "O Irlandês" (2019), o diretor americano a quem a indústria do cinema encara como um guardião da cinefilia regressa com um épico sobre a gênese do FBI. Trata-se de uma superprodução de época centrada numa luta antirracista, acerca do extermínio de populações indígenas nos EUA. Seus dois mais recorrentes musos, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, unem forças numa espécie de faroeste político, ambientado nos anos 1920, com base na literatura de David Grann, pinçada do livro "Killers of The Flower Moon". O ganhador do Oscar Brendan Fraser, o cultuado John Lightgow (o Winston Churchill da série "The Crown") e Jesse Plemons contracenam com um elenco de origem indígena, encabeçado por Lily Gladstone. Scorsese ganhou a Palma de Ouro em 1976, com "Taxi Driver" e conquistou o Prêmio de Melhor Direção do Festival em 1986, com "Depois de Horas".