'Entre Sem Bater' no legado bem-humorado do ator Antônio Pedro

Antonio Pedro vive o Barão de Itararé no .doc "Entre Sem Bater" - Fotos: Emílio Gallo Produções

Rodrigo Fonseca A fim de oferecer ao cinema brasileiro um analgésico para aliviar a dor da perda de Antônio Pedro (1940-2023), que nos deixou no domingo, várias emissoras e plataformas estão abrindo espaço em suas grades para filmes estrelados por ele. O Canal Brasil, por exemplo, dedicou-lhe uma retrospectiva, que se encerra nesta sexta, às 16h10, com "O Candidato Honesto" (2014). No sábado é a vez UTV (Canal 11 da NET) entrar nesse rol de homenagens póstumas. Às 16h, às 18h e às 20h deste 18 de março, a TV Universitária exibe o agilíssimo documentário "Entre Sem Bater - As Duas Vidas de Aparício Torelly, o Barão de Itararé" (2003), de Emílio Gallo. Premiadíssimo no início dos anos 2000, esse curta chegou a ser adotado como matéria de aula em faculdades de Jornalismo. O bom humor de AP foi fundamental para que isso acontecesse. Sempre cheio de picardia em suas participações em cults agridoces de gigantes como Joaquim Pedro de Andrade ("O Homem Do Pau-brasil") e Hugo Carvana ("Bar Esperança"), esbanjando sabedoria em filmagens comandadas por cabeças prodigiosas (como Júlia Rezende em "Meu Passado Me Condena"), o ator construiu um legado de interpretações com um pé na leveza e outro na fina ironia. É o que ele faz sob a batuta de Emílio, num tributo a Aparício Torelly (1895-1971). "Foi uma experiência colaborativa em que Antônio Pedro nos encantou", disse Galloao P de Pop. Em sua imersão na obra do Barão de Itararé, que é considerado o pai dos humoristas políticos brasileiros, o cineasta confiou no jeitão gaiato de Antônio Pedro pra encarnar o criador do jornal "A Manha", resgatando algumas de suas máximas, que continuam atuais, apesar de terem sido criadas há muitos anos. Além dessa porção ficcional, o filme reúne depoimentos do jornalista Sergio Cabral e do cientista político Leandro Konder. "Leandro Konder diz no filme: 'O esquecimento é uma ameaça que paira permanentemente sobre todo o esforço daqueles que fazem a cultura brasileira'. Graças ao nosso audiovisual, Antônio Pedro nunca será esquecido", afirma Gallo. Zapeando a streaminguesfera em busca de grandes trabalhos de Antônio Pedro, o P de Pop encontrou na Claro TV o cult "Quase Memória" (2015), de Ruy Guerra, que conquistou o Grande Prêmio do Júri no Festival do Rio de 2015. Guerra arrancou do veterano ator um desempenho esmerado na pele do Capitão Giordano. Dá pra ver o longa digitando a URL: https://www.clarotvmais.com.br/filme/quase-memoria/134410.