'Le procès Goldman' é o primeiro achado de Cannes em 2023

Arieh Worthalter vive Pierre Goldman (1944-1979) no filme de Cédric Kahn, que abriu a Quinzena de Cineastas de Cannes na manhã desta quarta-feira - Fotos: @Charades

RODRIGO FONSECA Aprendiz de edição na equipe de montagem de "Sob o Sol de Satã" (a Palma de Ouro de 1987), o ator e diretor francês Cédric Kahn, de 56 anos, fez o Festival de Cannes amanhecer a manhã de quarta com o primeiro achado de sua seleção de 2023: "Le Procès Goldman". É um thriller jurídico que parece um filme do Costa-Gavras de antigamente, nível "Z" ou "Estado de Sítio", mas feito hoje, com foco na intolerância e com uma direção nervosa, que faz da narrativa uma panela de pressão. A forma com que o roteiro de Kahn e de Nathalie Hertzberg falam de racismo - a partir de práticas estatais antissemitas - é uma abordagem mais do que necessária (e urgente) da exclusão. Trata-se de uma releitura do julgamento de Pierre Goldman (1944-1979), autor do livro "Souvenirs obscurs d'un Juif polonais né en France". Exibido no abre-alas da Quinzena de Cineastas, o novo filme de Kahn (aqui lembrado por "A Prece" e "Feliz Aniversário") recria a luta feroz de Goldman para prova que não matou duas pessoas num roubo a uma farmácia que foi imputado a ele. Somos levados ao ano de 1976, centrados na corte do processo jurídico dele, que se descortina diante de nós numa secura extrema, numa abordagem de realismo extremo. O desempenho de Ariah Worthalter no papel principal, em estouros de raiva, humaniza o longa. É o trabalhomais maduro de Kahn como cineasta. Seu maior acerto é mostrar o ódio da policia francesa em relação a Goldman, que após ter cometido uns dois roubos, foi acusado de ser assassino sem evidências fortes. O fato de ele ser judeu fez dele objeto de tipificação e violência. "Por se tratar de um episódio histórico retóric eu quis concentrar a narrativa na força da palavra, deixando os diálogos guirem a forma de narrar", disse Kahn, ao fim da projeção. Cannes segue até o dia 27 de maio.