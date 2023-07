Locarno livra o Leopardo da jaula

Quarta serão anunciados os concorrentes ao Leopardo de Ouro de 2023, na Suíça @Foto de Divulgação: Locarno Film Festival.Ch

Rodrigo Fonseca "Sur L'Adamant", um documentário, saiu soberano da Berlinale, com um Urso de Ouro, e "Anatomie d'Une Chute", um thriller judicial, saiu glorioso de Cannes, com a Palma de Ouro. O que será agora do Leopardo dourado de Locarno? Nesta quarta-feira serão conhecidas as atrações do festival suíço que, desde 2021, com a entrada de Giona A. Nazzaro como curador, teve sua visibilidade e seu prestígio amplificados, atraindo holofotes dos oráculos do saber audiovisual e da indústria, incluindo Hollywood. Atenta sempre às produções brasileiras, como comprovam recentes vitórias de "As Boas Maneiras" (2017), "A Febre" (2019) e "Regra 34" (2022) por lá, o evento levou até um thriller com Brad Pitt, "Trem-Bala", para inaugurar sua seleção de 2022. Este ano, Locarno vai de 2 a 12 de agosto e já anunciou homenagens à produtora Marianne Slot, ao montador Pietro Scalia e ao diretor Harmony Korine, além de entregar um prêmio honorário a Tsai Ming-Liang, realizador de "O Sabor da Melancia" (2005). Há quem diga que uma nova ficção de Julio Bressane a versão de Luiz Fernando Carvalho para "A Paixão Segundo GH" vão tentar a sorte por lá. Mas, nada foi ainda confirmado, à exceção do longa de encerramento: "Sayda", de Noora Niasari, produzido por Cate Blanchett. A principal especulação envolve a escolha de "Silent Night", de John Wood, como possível abre-alas da programação ou até como concorrente a prêmios. Cerca de 26 anos depois de sua obra-prima nos EUA ("A Outra Face", com John Travolta e Nicolas Cage), o mestre chinês do cinema de ação volta às telas com uma produção americana, estrelada pelo sueco Joel Kinnaman (o Rick Flag do Esquadrão Suicida), sobre um sujeito que decide se vingar dos assassinos de sua família na noite de Natal.

Joel Kinnaman estrela "Silent Night", thriller que marca a volta do diretor John Woo @ Foto: Capstone Global

Há uma expectativa de que "Chocobar", documentário da argentina Lucrecia Martel sobre o assassinato de um militante das causas indígenas, estreia por lá. Em 2020, no fervo da pandemia, o projeto de longa documental da diretora de "O Pântano" (2001) recebeu um apoio de Locarno para ser concluído. Há uma torcida também pela presença de "Los Viejos Soldados", do boliviano Jorge Sanjinés, no cardápio suíço, que terá o ator Lambert Wilson como presidente de seu júri. Estima-se que o sucesso popular "The Neighbours From Upstairs", de Sabine Boss, vai estar na mostra paralela de produções suíças. Um elenco de peso entre os países de ascendência germânica (Ursina Lardi, Roeland Wiesnekker, Sarah Spale, Maximilian Simonischek e Uma Thoenen) se une para narrar as confusões na vida de um casal careta, de vida nada cálida, que aceita o convite de seus vizinhos mais "saidinhos" para um jantar.