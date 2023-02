'Music' coroa Édipo uma vez mais

Foto:

RODRIGO FONSECA Agraciada com o Urso de Prata de Melhor Direção na Berlinale de 2019 por "Eu Estava Em Casa, Mas...", a atriz e cineasta alemã Angela Schanelec tem tudo para repetir o feito na premiação deste ano do festival alemão, ao qual regressou com o áspero "Music". A sessão pra crítica registrou forte debandada, mas também aplausos entusiasmados com a estrutura elíptica armada pela diretora ao visitar o mito de Édipo Rei, entre a Grécia e a Alemanha. "Achar o elenco preciso era fundamental para que eu me interessasse pelas pessoas que nós fomos construindo de modo coletivo", disse Angela à Berlinale. Imagens belíssimas, de uma luz estonteante, que pontua a natureza grega, vitaminam essa recriação de Édipo, a partir da história de uk bebê que, abandonado em uma caverna, cresce, para na prisão por um assassinato, apaixona-se por uma carcereira e vira um cantor. O visual evoca a versão que o artesão autoral italiano Pier Paolo Pasolino fez de Edipo em 1967, invenstindo em alegorias milenares. "O filme de Pasolini é fantástico. Quase travei ao revê-lo", disse Angela ao Estadão.

Só faz crescer o prestígio alemão de "Propriedade", longa pernambucano de Daniel Bandeira, que vem eletrizando a Europa com descargas de suspense mescladas a uma forte crítica social. Malu Galli vira uma scream queen - qual Jamie Lee Curtis em "Halloween" - num thriller sobre as desmesuras provocadas pela falta de reforma agrária no Nordste. Malu interpreta uma designer de moda traumatizada por uma violência do passado que, ao visitar a fazenda do marido, testemunha um levante de seus empregados, que foram ludibriados pelo patrão. O carro blindado em que veio vira sua proteção - #sqn - em meio a um motim. O longa de Bandeira está na mostra Panorama. Ganhou a láurea de Melhor Montagem no Festival do Rio e uma série de troféus no Fest Aruanda, entre eles o de Melhor Direção. Vai ter Berlinale até o dia 26, sendo que, no sábado, o júri presidido pela atriz Kristen Stewart vai divulgar o ganhador do Urso de Ouro e os demais vencedores. A quase love story "Past Lives", da estreante Celine Song, dispara no gosto popular.