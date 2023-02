Tem Adam Sandler hoje na 'Sessão da Tarde', numa comédia cheia de fantasia

Sandler esbanja carisma no papel do faz-tudo Skeeter Bronson, dublado por Alexandre Moreno Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Tem um Adam Sandler dos bons hoje na "Sessão da Tarde": "Um Faz De Conta Que Acontece" ("Bedtime Stories", 2008), de Adam Shankman. A produção de US$ 80 milhões, pautada em efeitos visuais sofisticados, faturou US$ 212 milhões pelo mundo afora, confirmando o apelo popular de seu astro, aqui dublado pelo genial Alexandre Moreno. A exibição na Globo será às 15h30. Na trama, Sandler vive o faz-tudo Skeeter Bronson, funcionário aguerrido de um hotel das antigas. Sua rotina vira de cabeça para baixo quando as histórias que ele conta para fazer seus sobrinhos dormirem começam a virar realidade. Ele tenta tirar vantagem do fenômeno, mas é a improvisação das crianças que faz com que tudo vire uma tremenda confusão. Inclua aí seu flerte com Jill, a ótima Keri Russell. A exibição vespertina desse sucesso coincide com a recente campanha da Netflix para badalar o filme mais recente do astro: "Mistério em Paris" ("Murder Mystery 2"), que estreia dia 31 de março. Mas a movimentação em torno do nome de Adam, lá fora, vai além disso. Ao selecionar as melhores interpretações de 2022 pra cá, o Screen Actors Guild, o sindicato de atrizes e atores dos EUA, indicou esse midas do riso para concorrer à sua estátua anual pelo bom desempenho dele no belíssimo "Arremessando Alto" ("Hustle", 2022), de Jeremiah Zagar, hoje em cartaz na já citada Netflix, que virou seu lar. Foi um pedido de desculpas pelo fato de o comediante de maior êxito de Hollywood de 1998 em diante não ter sido laureado (em tudo), em 2019, por sua atuação em "Joias Brutas" ("Uncut Gems"). Sua indicação recente ao SAG coroa um dos desempenhos mais tocantes de sua carreira em suas raras (mas sempre encantadoras) incursões pelo drama, galvanizado por aqui na dublagem de Alexandre Moreno. Produtor de peso, Sandler trouxe o diretor de "We The Animals" (Prêmio Revelação em Sundance, em 2018), pra comandar a saga de resiliência de um caça-talentos do basquete, Stanley Sugerman (papel do astro), que roda o mundo em busca de um ás das quadras até descobrir um gigante espanhol, Bo Cruz (vivido por Juancho Hernangomez). Não há cesta que ele não acerte, nem drible que ele perca. O problema está no fato de Bo não domar sua fúria. Este ano, Sandler vai brilhar (de novo) na streaminguesfera em "Spaceman" e "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah".

p.s.: O novo filme de Marcelo Domingues, o curta-metragem "A Sombra da Terra" terá sua primeira exibição nesta quinta-feira, às 20h, no Sesc Sorocaba, com entrada franca. Sua trama fala de uma pianista solitária (Andréia Nhur) que dá abrigo a um misterioso andarilho (Paulo Betti). O sujeito acredita carregar consigo uma espécie de maldição ligada à lua e às tragédias da humanidade. A narrativa, coberta de mistérios, traz uma visão peculiar sobre a lenda do lobisomem.

p.s.2: Com texto de Jaú Sant´Angelo, baseado na obra de Carlos Gorostiza, e direção de Jefferson Almeida, o espetáculo "No escuro ou O que faz uma Mariposa sem uma Lâmpada" volta do cartaz, dia 7 de fevereiro, na Sede Cia dos Atores, na Lapa. A peça faz uma sensível homenagem aos trabalhadores do teatro a partir da trajetória de Laura, que se prepara para sua volta aos palcos depois de 20 anos. Em cena, estão os atores Vitória Furtado e Sidcley Batista. "O espetáculo faz uma homenagem às grandes atrizes e às grandes personagens femininas já criadas. E para esta homenagem, Jau faz surgir uma personagem tão linda quanto suas inspirações. A peça é uma declaração de amor ao teatro, sobretudo, à arte de representar. Daí surge a base da encenação: uma peça dentro de uma peça, o teatro como cenário e como receptáculo de um cenário, uma personagem em busca de si através de personagens", comenta o diretor Jefferson Almeida.