Queda do avião em Vinhedo: Viola Davis e outros artistas lamentam: ‘Meu coração está com o Brasil’

A atriz norte-americana Viola Davis usou suas redes sociais para expressar suas condolências às vítimas do acidente aéreo da Voepass, antiga Passaredo, nesta sexta-feira, 9. O avião que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, matando todas as 61 pessoas a bordo.

“Meu coração está contigo, Brasil! Que Deus abençoe todos os entes queridos das vidas perdidas”, escreveu. A publicação mostra uma notícia sobre o acidente. Camila Camargo, atriz brasileira, agradeceu: “Viola, você é incrível”.

Tina Knowles, mãe de Beyoncé, compartilhou a mesma postagem que Viola Davis.

Um avião modelo ATR-72-500 da Passaredo com 62 pessoas caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave é usada em rotas regionais. De acordo com a prefeitura da cidade, não houve sobreviventes. Foto: PASSAREDO

Além da atriz, Daniela Arbex, jornalista brasileira, também comentou sobre a tragédia. Na última quinta-feira, 8, ela voou na mesma aeronave que causou a tragédia aérea. “Gente, soube agora que o avião que caiu é o mesmo que eu estava ontem”, escreveu em seu Instagram.

Mais cedo, a autora de Todo Dia a Mesma Noite, sobre a tragédia da Boate Kiss, e de Longe do ninho: Uma investigação do incêndio que deu fim ao sonho de dez jovens promessas do Flamengo de se tornarem ídolos no país do futebol havia compartilhado vídeos do voo em que estava. Ela mostra passageiros se queixando do calor, uma vez que o ar condicionado da aeronave não estava funcionando.

O músico Flávio Venturini também usou seu Instagram para lamentar o acidente. “Acabei de ver na TV a triste notícia do avião que caiu no interior de SP vindo do Paraná. Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares das 62 vítimas”. Laura Pausini, cantora italiana, utilizou o X (antigo Twitter) para se solidarizar com as famílias das vítimas. Em português, ela escreveu: “Meu coração está com você Brasil. Deus abençoe todos os entes queridos das vítimas”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais