Esta coluna é um experimento. Conhece a ChatGPT, a inteligência artificial da Microsoft? Funciona como um app de conversa. Pedi sugestões de filmes e séries de 2022 no streaming e perguntei por que deveria vê-los.

A plataforma ‘respondeu’ com listas de títulos e tópicos positivos e negativos. Tudo muito hermético. E teve pegadinha: algumas das “produções” simplesmente não existiam! O ChatGPT avisa que isso pode acontecer.

Aqui reuni e organizei o que fez mais sentido. Mas fica claro que o ser humano ainda é a melhor opção em resenha crítica. Por enquanto, batemos o robô de longe.

Parece que a ferramenta coleta e apresenta informações quase aleatoriamente. Alguns dados podem ser até inventados. Entre aspas, o que diz a ferramenta.

Aventura e Suspense

“The Mosquito Coast (Apple TV+) é uma emocionante série de aventuras. Estrelada por Justin Theroux, conta a história de um pai que muda com a família para a América Central para construir uma utopia.”

O ChatGPT lista que a série tem “atuações fortes, principalmente de Justin Theroux no papel principal. Enredo envolvente e instigante que explora temas de família, idealismo e sobrevivência. Cinematografia deslumbrante e belas locações. Diálogos bem escritos que acrescentam profundidade aos personagens e à narrativa”.

Como pontos negativos, enumerou: “Ritmo lento às vezes, o que pode tornar o programa arrastado para alguns espectadores. Ações e motivações do personagem principal podem ser problemáticas. As mudanças tonais do programa também podem chocar algumas pessoas, pois ele passa de um drama familiar para um thriller de suspense. O final pode ser insatisfatório, pois deixa pontos da trama abertos”.

Fantasia leve

“A Escola do Bem e do Mal (Netflix) é um filme de fantasia que segue dois amigos, levados para uma escola mágica em que devem lutar para salvar o mundo dos contos de fadas.”

Como pontos positivos, o robô aponta: “Produção oferece um conceito único sobre contos de fadas clássicos, explorando a dualidade do bem e do mal. As personagens femininas são fortes, retratadas como complexas e multidimensionais, quebrando o molde das donzelas passivas das histórias. O filme é visualmente deslumbrante, que efetivamente dá vida ao mundo fantástico. A produção tem leveza, equilibra humor e coração para criar uma experiência divertida”.

O primeiro dos pontos negativos não faz sentido, tratando-se de um filme: “Alguns espectadores podem achar o ritmo lento, principalmente nos primeiros episódios. O filme pode ter tom inconsistente, variando de humor leve a drama sério. Alguns espectadores podem sentir que os personagens e temas da produção ficam rasos. E ela pode ser previsível às vezes”.

Mágica e cor

“A Casa da Coruja (Disney+) é uma animação de fantasia e aventura colorida e imaginativa, que segue uma adolescente que descobre um mundo mágico de bruxas e demônios. Ela faz uma construção de mundo imaginativa e criativa que combina elementos de fantasia e aventura. A animação vibrante dá vida ao cenário fantástico, com personagens fortes e bem desenvolvidos. Destaque para a protagonista ‘Luz’”.

“Traz uma narrativa sincera, que lida com temas palatáveis, como autodescoberta e aceitação. Porém, alguns espectadores podem achar que o humor é um sucesso ou um fracasso. A narrativa acelerada do programa pode deixar alguns pontos da trama parecendo apressados ou subdesenvolvidos.”

“O público-alvo do programa pode ser muito jovem para alguns espectadores, levando à falta de profundidade na narrativa. As frequentes mudanças de tom do programa podem ser chocantes para alguns espectadores.”