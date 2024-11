Opinião | ‘Meu filho, um dia os militares tomam conta’, ouvi há anos de papai

Quando meu esquerdismo ingênuo classificou papai como reacionário, ele advertiu: meu filho, um dia os militares tomam conta. Estava felizmente em Harvard quando o vaticínio aconteceu. Papai lamentava a ausência de pulso e o estímulo à subversão ocorridos no governo de Jango Goulart.

A intervenção que anula a legitimidade de governos eleitos mostra como legitimar pelo voto é difícil num país que golpeou a monarquia, viveu insurreições, governos elitistas e uma ditadura varguista que era admirada porque o autoritarismo do regime se dissolvia diante da figura simpática do ditador.

Golpe é um personalismo primo do “sabe com quem está falando?”. É bofetada na ordem para ressuscitar o salvacionismo das balas de prata que nos isentam de responsabilidade cívica para com o País, porque tudo é responsabilidade e culpa do “governo”.

Vivemos a época do protagonismo bilionário. Ele substituiu os barões e caudilhos com o seu capitalismo digital que deslocou o prestígio dos então apenas milionários – os Fords, os Guggenheims e os Rockefellers. Musk freudianamente investe em foguetes e numa política de exclusão. Os velhos ricaços investiam em centros culturais. Sou um ex-bolsista da Fundação Guggenheim e fui coordenador de um pioneiro programa de antropologia social financiado pela Fundação Ford. Sem essa filantropia inexistente no Brasil, meus estudos sobre o personalismo e a lógica relacional, que permeia o sistema social brasileiro e se revela nas reversões carnavalescas, seria impossível.