Márcia Sensitiva visita celebridades na série 'Mapa das Estrelas', que estreia no Lifetime

Popular na internet por suas previsões, a astróloga e clarividente Márcia Sensitiva estreia no dia 21 o a série Mapa das Estrelas, no canal Lifetime. Com exibição de dois episódios por semana, no programa a apresentadora visita casas de nomes conhecidos, como Karol Conká e Vyni, que serão os primeiros da lista.

Márcia Sensitiva visita Karol Conká, na série Mapa das Estrelas (

Ao todo, doze celebridades de signos diferentes recebem Márcia Fernandes, ou Márcia Sensitiva, que fará uma análise completa da numerologia e ainda uma avaliação das energias da casa visitada. E vai além, também fará revelações sobre os locais e seus donos, com dicas e simpatias para ajudar o entrevistado em suas conquistas materiais e espirituais.

No primeiro episódio, a cantora Karol Conká, que é do signo de capricórnio, conversa com Márcia Sensitiva sobre cancelamento, "tombamento", feitiçaria e previsões. Antes de encerrar, a apresentadora fará uma limpeza na casa de Karol usando folhas para afastar qualquer encosto.

Também na abertura da série, o aquariano Vyni contará com a ajuda de Márcia para harmonizar suas energias, além de responder dúvidas sobre carreira. No final, o momento em que Márcia ensina uma simpatia ideal para se signo.

Depois de Karol e Vyni, Johnny Hooker, Gleici Damasceno, Alexia Twister, Luciana Gimenez, Maurício Meirelles, Luísa Mell, Juju Salimeni, Dayane Feitoza, Carol Bresolin e Duda Reis serão os próximos convidados.

A série Mapa das Estrelas estreia no dia 21, às 21h10, no canal Lifetime.