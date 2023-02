'Papo de Segunda': Manoel Soares e KondZilla são os novos integrantes do programa

Manoel Soares e KondZilla integram o Papo de Segunda/ Fotos: Pino Gomes/Pedro Dimitrow Foto: Estadão

De tempos em tempos o programa Papo de Segunda altera os apresentadores. Agora, o GNT anuncia que Manoel Soares e KondZilla são os escolhidos para substituir Emicida e Fábio Porchat, que deixam a atração. Assim, a partir do dia 13 de março, os dois novos apresentadores se juntam a João Vicente e Francisco Bosco.

Jornalista, escritor, ativista social e apresentador, Manoel Soares é quem comandará os debates semanais e estará no ar ainda no Encontro com Patricia Poeta, na Globo.

KondZilla, diretor, produtor e empresário, é reconhecido como um dos responsáveis pelo crescimento do funk no País, além de ser fundador de um canal de música no YouTube.