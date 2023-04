Rita Lee recebe homenagem emocionante no Altas Horas

O programa Altas Horas deste sábado, 15, será todo dedicado à nossa rainha do rock, Rita Lee. Aos 75 anos, a cantora e compositora recebeu a homenagem que acompanhou em tempo real direto de sua casa, ao lado do parceiro de vida e de música, seu marido Roberto de Carvalho.

Serginho Groisman e Paula Toller no Altas Horas em homenagem a Rita Lee/ Foto Mauricio Fidalgo-Globo

Com longa trajetória que soma 60 anos de carreira, Rita Lee é referência não apenas na música, conseguindo quebrar barreiras sociais. Tanto em músicas como em vida, a cantora destacou a importância da liberdade feminina, o que serviu de inspiração para gerações. Rita anunciou recentemente o lançamento de sua segunda biografia.

Neste programa em sua homenagem, que inclusive marca a inauguração de um palco com seu nome, estarão presentes seu filho, Beto Lee, Céu, Fernanda Abreu; Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Toller, Paulo Ricardo, Tiago Iorc, Tico Santo Cruz, Tom Zé e Zezé Motta. Beto Lee sobe ao palco interpreta a música Orra Meu.

A cantora Céu afirma que se ela está ali, é "por conta dessa mutante, que aprontou tanto em nossas vidas e fala tanto aos nossos corações, e se o feminismo existe, é porque Rita estava ali praticando", diz. Na mesma linha, Luísa Sonza exaltou Rita: "Eu como artista e como mulher já falei para ela o quanto ela foi e é importante para a gente. Por ter sido disruptiva e corajosa, por fazer o que queria fazer".

Programa Altas Horas faz homenagem a Rita Lee/ Foto Mauricio Fidalgo-Globo

Sobre o estado de saúde da cantora, que está em tratamento de câncer de pulmão, o filho Beto contou que "ela está bem, está se recuperando, está tudo certo. Segue o tratamento normalmente. A gente está ali, firme e forte, toda a família unida, todo mundo junto".

No Palco Rita Lee, Luísa Sonza canta Amor e Sexo, Céu interpreta Chega Mais, Fernanda Abreu ficou com Jardins da Babilônia, Manu Gavassi, com Esse Tal de Rock and Roll, Paula Toller, Agora Só Falta Você, Paulo Ricardo, Mamãe Natureza, Tiago Iorc, Mania de Você, Tom Zé, 2001, e Zezé Motta, Saúde. Beto Lee completa a noite com Orra Meu.

O Altas Horas é apresentado por Serginho Groisman, que assina direção geral junto com Adriano Ricco. Exibição é após o BBB23.