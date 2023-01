'Saia Justa Verão' terá Juliette na banda e os meninos do Papo de Segunda como convidados

Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Luana Xavier e Sabrina Sato contarão com reforços muito bem-vindos na edição de verão 2023 do Saia Justa. A partir do dia 4 de janeiro, o programa terá a cantora Juliette integrando a banda e os meninos do Papo de Segundo vão se revezar em cada episódio da atração do GNT.

João Vicente, Juliette, Sabrina Sato, Emicida e Astrid Fontenelle juntos no Saia Justa Verão (

Ao todo serão cinco episódios, em cada um, Juliette comandará o quadro musical e dois apresentadores do Papo, que terá mudanças em seu time, estão saindo Fabio Porchat e Emicida, estarão no sofá ao lado de duas integrantes do Saia.

Estreia

No episódio de estreia, Astrid e Sabrina Sato recebem Emicida e João Vicente para falar e refletir sobre novos começos e como cada um inicia o ano. Na pauta ainda, uma discussão sobre o poder das narrativas, com personagens, filmes e livros marcantes, e, inspirados pela música No New Friends, do DJ Khaled com Drake, Rick Ross e Lil Wayne, conversam sobre novas e antigas amizades.

A edição de verão do Saia Justa estreia no dia 4 de janeiro, às 21h30, no GNT.