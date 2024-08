O porquê da escolha: a canção de Belchior fala exatamente de enfrentar os medos que nos cercam, a necessidade de buscar forças, e vira um manifesto nas vozes fortes de Fênix e Juliana; Don`t Stop, aqui numa versão ao vivo, fala tanto de resiliência que virou hino da campanha do democrata Bill Clinton nas eleições americanas de 1992, e o folk de Renato Godá atua como uma reflexão de mais um dia de trabalho – “se as horas voam e as histórias vêm”, professa ele.

Outro adendo a essa categoria: Larga Tudo, com Adriana Calcanhotto brincando de samba do Recôncavo Baiano, e a baiana Emanuelle Araújo pedindo para fazer seu trabalho sossegada em Vá na Paz do Senhor, que evoca a música do bloco afro Olodum e de Gerônimo.

Categoria eu te amo (De volta pra casa)

Dois Reveillóns, de Nando Reis; O Prazer de Viver Para Mim é Você, de Guilherme Arantes; Meu Pedaço de Pecado, de Mãeana, Simply Beautiful, de Maxwell, e Love Goes, de Mayer Hawthorne

O porquê da escolha: é a lista mais longa porque, afinal, somos eternos românticos. Nando Reis e Guilherme Arantes surgem com duas baladas – uma folk, outra ao piano – que falam sobre a beleza de ter alguém ao nosso lado. Mãeana, nome artístico de Ana Cláudia Lomelino, tem uma voz tão doce e emotiva que nos faz descobrir a doçura de versos do forrozeiro João Gomes. Mesmo que nunca foi vaqueiro vai gostar de versos como “Quero ser teu namorado ficar do seu lado e falar no ouvido/ Você é a mais bonita, um pedaço da vida, de felicidade…”. Maxwell e Mayer Hawthorne são dois cantores americanos de soul music e uma das mais expressões do gênero nas últimas décadas. A emoção que colocam nas melodias e letras que interpretam nos fazem acreditar que vale a pena começar tudo de novo. E você, o que me indicaria para uma trilha do dia a dia? O que te faz, a exemplo daquelas meninas tão talentosas, dar um duplo twist carpado para driblar as mazelas que são apresentadas à nossa frente?