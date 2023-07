‘Acorda, Carlo!’, a série que todo fã de ‘Irmão do Jorel’ deve conhecer, estreia na Netflix

Acorda, Carlo! é a nova animação da Netflix que esteia nesta quinta-feira, 6 de julho. Ela é divulgada como uma série dos mesmos criadores de Irmão do Jorel. Basta assistir a alguns segundos para constatar similaridades entre as duas produções, ainda que tenham enfoques totalmente diferentes.

A série tem início quando Carlo cai “em um sono profundo e mágico”. O trecho da sinopse parece ajudar a justificar a psicodelia do desenho, que conta com diversos personagens inspirados em cogumelos, unicórnios, árvores e carrancas.

O protagonista de Acorda, Carlo! é, como já indica o nome, o próprio Carlo, garoto baixinho, com cabelos negros e lisos na altura do ombro e apaixonado por biscoitinhos de goiaba. De pijamas, ele canta reggae, dança e sorri. Ou seja, mesmo em um mundo bem mais sombrio e fantasioso, parece tão fofinho quanto o Irmão do Jorel.

Tatiana, um pássaro de gorro roxo que lembra uma pomba da paz - extremamente mal-humorada - e Alberto, um monstro que lembra o Grinch, mas é medroso, são os companheiros do personagem principal.

Acorda, Carlo! foi criada por Juliano Henrico, e traz em seu elenco de vozes nomes como Gustavo Pereira, Andrei Duarte, Julia Cartier Bresson, Robson Nunes, Alexandre Moreno, Jussara Marques, Leo Brasil, Leonardo Prata e Mário Jorge. Uma sugestão que os fãs de Irmão do Jorel têm todos os motivos para conhecer.