‘And Just Like That’: Trailer da 2ª temporada tem reencontro de Aidan e Carrie; assista

Os fãs que estavam ansiosos para o retorno de John Corbett como Aidan Shaw em And Just Like That podem comemorar, pois o ator aparece no trailer oficial da segunda temporada da série.

A prévia foi divulgada nesta quinta-feira, 1º, pela HBO Max e mostra o reencontro entre Carrie (Sarah Jessica Parker) e o personagem. Na cena, os dois se encontram em um jantar.

Aidan foi um dos interesses amoroso da protagonista em Sex And The City, mas os dois não terminaram a franquia juntos. A possibilidade animou alguns fãs nas redes sociais.

A segunda temporada contará com 11 episódios. Os dois primeiros chegam à HBO Max no dia 22 de junho, e os nove seguintes serão lançados semanalmente na plataforma, às quintas-feiras.

Outro destaque do novo ano é a volta da atriz Kim Cattrall como Samantha. Ela fará uma participação especial no último episódio da temporada, conforme revelado pela revista Variety.

A artista fez parte da série original e de dois dos filmes derivados dela, mas após não retornar para um terceiro longa da franquia, enfrentou um conflito público com Sarah Jessica Parker.

Continua após a publicidade