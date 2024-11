‘Duna: A Profecia’: Conheça a série prelúdio de ‘Duna’ inspirada na obra de Frank Herbert

‘Duna: A Profecia’: entenda os principais termos usados na série Foto: Warner Bros./Divulgação

Prelúdio dos filmes de Denis Villeneuve e baseada nos livros de Frank Herbert, Duna: A Profecia estreia neste domingo, 17, no canal pago HBO trazendo uma nova perspectiva para a história da franquia. A série se passa milhares de anos antes dos longas estrelados por Timothée Chalamet e Zendaya, mostrando a solidificação de um importante grupo político do império galáctico.

O universo de Duna é vasto e complexo, de modo que é muito fácil se perder nas minúcias da franquia.

Saiba mais sobre a série e seu universo a seguir:

O universo de Duna

Em Duna, uma guerra entre humanos e máquinas de raciocínio independente resultou no banimento de todos os computadores e inteligência artificial pela galáxia. Embora a tecnologia ainda exista, ela é quase toda analógica. Além disso, diferentes tipos de cálculo agora são feitos por humanos treinados como mentat, computadores humanos capazes de raciocinar operações e prever cenários complicados em questões de segundos. O comando deste cenário fica a cargo do Imperium, governo formado após a derrota das máquinas. Monarquista e hereditário, esse sistema também se divide em grandes casas nobres, cujos líderes trazem diferentes tipos e graus de influência política.

Fora das grandes casas, mas muito influentes sobre elas, estão as Bene Gesserit, irmandade de mulheres capazes de decifrar as mentiras mais complicadas. Suas membros possuem fortes poderes mentais, podendo inclusive controlar outras pessoas com o uso da Voz. Muito requisitadas por seu poder de mudar negociações, elas conseguiram renome dentro do império, se infiltrando aos poucos nas casas nobres, inclusive na casa imperial, influenciando decisões políticas importantes capazes de moldar milênios.

Do que se trata ‘Duna: A Profecia’?

Duna: A Profecia se passa poucos anos depois entre humanos e máquinas, com um Imperium ainda jovem cujas estruturas ainda estão se estabelecendo. A série retrata a ascensão das Bene Gesserit como uma força influente no império e suas tramas para controlarem o futuro da humanidade.

A série também retrata a fragilidade governamental do governo após décadas de guerra. Nesse cenário, muitas conspirações para tomar ou consolidar o poder são expostas, com o Imperador interpretado por Mark Strong precisando lidar com diferentes oponentes de olho em seu trono.

Quando se passa ‘Duna: A Profecia’?

Os eventos de Duna: A Profecia acontecem cerca de 10 mil anos antes da história de Duna - Parte Um (2021). A série mostrará a ascensão de grandes casas, além de mostrar os bastidores da criação da profecia fremen sobre um salvador estrangeiro que libertaria o povo do planeta-deserto Arrakis da opressão do império.

A série, que tem produção de Villeneuve, mostrará a influência milenar das Bene Gesserit sobre o Imperium e como a irmandade foi capaz de moldar os eventos dos livros e filmes por meio de casamentos, negócios e seus poderes místicos e sua capacidade de presciência passados de mestre para aluna por geração.

Enquanto os filmes e primeiros livros de Duna mostram um Imperium enfraquecido e desgastado por disputas internas e tramoias, Duna: A Profecia mostrará o início destes atritos, com as principais instituições que formam o império ainda em sua infância e buscando se solidificarem após a guerra contra as máquinas.

Quem está em ‘Duna: A Profecia’?

O elenco de Duna: A Profecia conta com alguns rostos conhecidos do público. Emily Watson, de Chernobyl e A Menina que Roubava Livros, vive Valya Harkonnen, Reverenda Madre das Bene Gesserit e principal arquiteta dos planos para levar a irmandade ao trono. Ao seu lado, estão sua irmã, Tula, vivida por Olivia Williams (The Crown), e Theodosia, interpretada por Jade Anouka (His Dark Materials).

A família imperial é formada por Mark Strong (Kingsman: Serviço Secreto), que interpreta o Imperador Jevicco Corrino, Sarah-Sofie Boussnina (Refúgio) que vive a princesa Ynez, e Jodhi May (The Witcher) como a imperatriz Natalya.

Travis Fimmel (Vikings), Josh Heuston (Heartbreak High), Chris Mason (Riverdale) e Aoife Hinds (Todo Tempo que Temos) completam o elenco.

Quando estreia ‘Duna: A Profecia’?

Duna: A Profecia estreia na HBO e no streaming Max no dia 17 de novembro, às 23h.