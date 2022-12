Imprensa do Reino Unido classifica Harry como um “traidor”, comparando-o com o “obediente” William

AP - A família real britânica manteve a rotina e permaneceu em silêncio na sexta-feira, 16, sobre a segunda metade da série de documentários do príncipe Harry e sua esposa Meghan, que fez reivindicações contundentes contra o irmão de Harry, o príncipe William.

Enquanto a primeira metade da série de seis partes da Netflix Harry & Meghan se concentrou nos encontros contundentes do casal com a mídia britânica, os três episódios finais apontaram críticas à “empresa” real - a família e sua equipe.

Em episódios de três horas divulgados na quinta-feira, Harry afirmou que William gritou com ele durante uma reunião familiar e acusou os funcionários do palácio de mentir para proteger seu irmão mais velho, que agora é o herdeiro do trono. Meghan falou sobre querer acabar com sua vida enquanto lutava para lidar com a cobertura tóxica da imprensa.

O príncipe Harry e sua mulher Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex

Harry, neto da falecida rainha Elizabeth II, casou-se com a atriz norte-americana Meghan Markle em um casamento de conto de fadas no Castelo de Windsor em 2018. Menos de dois anos depois, o casal deixou a Grã-Bretanha, citando o que viram como tratamento racista da mídia a Meghan e falta de apoio do palácio.

No documentário, Harry, 38, disse que William o atacou durante uma cúpula familiar no Castelo de Sandringham em janeiro de 2020 para falar sobre o plano do casal de deixar o cargo de membro sênior da realeza.

“Era assustador ver meu irmão gritando e berrando comigo e meu pai dizendo coisas que simplesmente não eram verdade. E minha avó, você sabe, fica sentada quieta e absorve tudo”, disse Harry.

Ele também acusou os funcionários de comunicações reais de “vazar” e “plantar” histórias na mídia, alegando que a equipe tentaria desviar a cobertura negativa de um membro da realeza publicando uma história sobre outro membro da família.

Meghan, 41, revelou que pensou em se matar em meio a uma torrente de cobertura negativa da mídia antes que o casal decidisse romper com a família real.

“Foi como ‘Tudo isso vai parar se eu não estiver aqui’”, disse ela.

Harry acrescentou que acredita que a publicação no Mail on Sunday de uma carta que Meghan escreveu a seu pai distante - sobre a qual ela processou com sucesso o editor do jornal - contribuiu para que ela tivesse um aborto espontâneo em 2020.

Nem o Palácio de Buckingham, que representa o rei, nem o escritório de William no Palácio de Kensington comentaram a série.

Não houve opiniões divergentes no documentário, que incluiu entrevistas com o casal e amigos e comentaristas solidários.

A especialista real Pauline Maclarnan, autora de Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture, disse que o relacionamento entre William e Harry seria “muito difícil de reparar” após as afirmações bombásticas. “Isto parece ser muito final”, disse ela.

Horas após o lançamento dos episódios finais, a realeza sênior deu um show de união, participando de um concerto beneficente de Natal em Londres na noite de quinta-feira. William, sua esposa Kate e seus dois filhos mais velhos, George e Charlotte, foram acompanhados no concerto da Abadia de Westminster pelo rei Charles III, a rainha consorte Camilla e outros membros da família.

Os jornais britânicos, foco de grande parte da ira do casal, ficaram furiosos com a série. O Daily Mail disse em um editorial que “a única graça salvadora” foi que a rainha Elizabeth II, que morreu em setembro, “foi poupada de ver esse exercício espalhafatoso de autopromoção”.

O The Sun classificou Harry como um “traidor”, comparando-o com o “obediente” William.

O rei Charles III, ao lado de Camilla, a rainha Consorte, e à frente do príncipe Harry e de Meghan, duquesa de Sussex

O Times de Londres instou Meghan e Harry a desistir de seus títulos reais, duque e duquesa de Sussex.

“Harry e Meghan devem ver a hipocrisia de afirmar que ainda são da realeza”, disse o jornal em um editorial. “Eles deixaram claro que se consideram em guerra com a instituição da monarquia, uma instituição que parecem desprezar.”

A série chega em um momento crucial para a monarquia. O rei está tentando mostrar que a instituição ainda tem um papel a desempenhar após a morte em setembro de sua mãe, cuja popularidade pessoal abafou as críticas à coroa durante seu reinado de 70 anos.

Embora a série Netflix tenha prejudicado o relacionamento do casal com a família real - talvez de forma irreparável -, Maclarnan disse que provavelmente ajudaria o casal a forjar suas novas carreiras como ativistas de caridade e personalidades da mídia nos Estados Unidos.

“Acho que terá construído sua marca muito bem”, disse ela. “Acho que muitas pessoas verão mais sua perspectiva, mas principalmente (a) geração mais jovem. E eu realmente acho que é onde eles sempre miraram de qualquer maneira.”