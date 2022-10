Matthew Perry conta em autobiografia como lidou com drogas e reação do elenco de ‘Friends’

EFE - O ator americano Matthew Perry, conhecido por seu personagem como Chandler na série Friends, revela em suas memórias os problemas com drogas que se arrastam desde a juventude e que o levaram a passar duas semanas em coma há quatro anos.

Com o título Amigos, Amantes e Isso Tão Terrível, o livro acaba de ser colocado à venda nos Estados Unidos.

O ator revela que passou por reabilitação quinze vezes ao longo dos anos e que chegou ao fundo do poço há quatro anos quando passou duas semanas em coma devido ao consumo excessivo de álcool e opiáceos.

O elenco da série posa para fotos na entrega do prêmio Emmy, em 2002 Foto Mike Blake/Reuters Foto: Mike Blake / REUTERS

Quando começou a filmar Friends aos 24 anos, Perry já era alcoólatra. “Eu poderia lidar com isso, mais ou menos. Mas aos 34, eu já estava com muitos problemas”, diz ele no livro.

O ator conta que, durante aquela década, seus colegas de elenco foram compreensivos e pacientes com ele. “Eles eram como pinguins. Quando um pinguim está doente, os outros pinguins o cercam e o ajudam a se endireitar, andar ao redor dele até que ele possa andar sozinho. Foi isso que o elenco de Friends fez por mim.”

Seu pior momento veio em uma das últimas temporadas, quando o ator tomava 55 comprimidos de Vicodin por dia e pesava 58 quilos. “Eu não sabia como parar. Não conseguia parar porque a doença e o vício são progressivos. E foi ficando pior à medida que envelheci”, diz ele.

Em entrevista à revista People, Perry garante que queria compartilhar sua experiência quando se sentiu seguro de que não cairia “no lado obscuro” novamente e diz que, quando sobreviveu milagrosamente, os médicos lhe disseram que, quando ele foi internado no hospital, suas chances de sobrevivência eram de 2%.

Mathew Lagnford Perry (nascido em 1969) é conhecido mundialmente por seu papel como Chandler Bing na série da NBC Friends, pelo qual recebeu uma indicação ao Emmy em 2002. Ele também apareceu em filmes como Meu Vizinho Mafioso (1999), sua sequência Meu Vizinho Mafioso 2 e 17 Outra Vez. Além disso, ele foi indicado ao Emmy e ao Globo de Ouro por seu papel no filme The Ron Clark Story.