O episódio do último domingo, 21, de A Casa do Dragão terminou com um momento de intimidade inesperado entre a Rainha Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Lady Mysaria (Sonoya Mizuno). O que era para ser mais um desabafo da monarca, pressionada pela guerra contra os Verdes, culminou em um beijo apaixonado entre as duas — que, segundo Mizuno, não estava no roteiro.

Em entrevista ao The Wrap, a atriz revelou que a cena originalmente traria as personagens respirando com seus rostos próximos, quando seriam interrompidas pela notícia de que o dragão Fumaresia conseguiu um novo montador. Contudo, foi D’Arcy quem sugeriu dar um passo além.