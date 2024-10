Netflix fará série de ‘Orgulho e Preconceito’ com autora de ‘Tudo que eu sei sobre o amor’

Alderton é conhecida pelo seu livro de memórias Tudo que eu sei sobre o amor, lançado pela Intrínseca no Brasil, e transformado em série pela BBC One e a Peacock (indisponível no Brasil). Este ano, também pela Intrínseca, a autora lançou Amar é assim.

Orgulho e Preconceito da Netflix ainda não tem detalhes de elenco ou previsão de estreia, mas foi anunciada na mesma semana em que a BBC confirmou a produção de uma série derivada do romance, intitulada A Outra Irmã Bennet. Na BBC, a história será focada na irmã do meio das cinco Bennets.