Nova série da Netflix é acusada de plagiar o videogame ‘Death Stranding’

Na última sexta-feira, 12, a Netlflix lançou a nova série sul-coreana Black Knight, que foi acusada de plagiar o videogame Death Stranding.

A plataforma de streaming negou a acusação, segundo a mídia sul-coreana. Ainda conforme a declaração oficial, a Netflix contou que Black Knight é inspirada no webtoon de mesmo nome, criação de Lee Koon Yon, que foi lançada em 2016, sendo assim, três anos antes de Death Stranding.

Black Knight que está no top 10 desde o seu lançamento, conta a história de um motorista de entregas. Kim Woo-bin, interpretado por Our Blues, que vive em um mundo pós-apocalíptico e as pessoas nem tentam sair de casa devido à toxicidade do ar. O homem conhece um garoto chamado Sal-wol, interpretado por Kang Yoo-seok, e acaba se tornando o mentor dele, que vê no motorista uma inspiração a ser seguida.

A sinopse segundo a Netflix é: “Em um futuro distópico, com o mundo arrasado pela poluição, a sobrevivência da humanidade depende de um extraordinário grupo de entregadores”.

Já o jogo, Death Stranding, também mostra um entregador, interpretado por Norman Reedus, em um mundo futurista, mas indeterminado e pós-apocalíptico

Os episódios da série já estão disponíveis na Netflix.