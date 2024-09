Saiba tudo sobre ‘Desaparecimento’, dorama de suspense ‘incrivelmente triste’ disponível na Netflix

Quando as pessoas descobrem que Saori estava assistindo a um show no momento de desaparecimento, a personagem precisa enfrentar acusações nas redes sociais e começa a ser chamada de “a mãe que abandonou a filha”. Um repórter da TV local, Sunada, interpretado por Tomoya Nakamura, faz a cobertura do caso e conduz uma entrevista com Saori e o irmão mais novo da personagem, Keigo, vivido por Yûsaku Mori, a fim de obter audiência.

Desaparecimento chegou a ser indicado na categoria de Melhor Filme no Nippon Cinema Award, premiação que consagra longas produzidos no Japão ou dirigidos por diretores japoneses. O dorama tem roteiro e direção de Keisuke Yoshida.