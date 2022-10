Série baseada em novo livro de Elena Ferrante estreia em janeiro na Netflix

ANSA FLASH - A série A Vida Mentirosa dos Adultos, adaptação do romance mais recente da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante, vai estrear no Netflix em 4 de janeiro e ganhou um pôster oficial nesta segunda-feira (24).

A imagem exibe uma mulher de costas e mostrando o dedo do meio para o espectador. Lançado em 2019, o livro de Ferrante conta as transformações, as dificuldades, o crescimento, o desencanto, as traições e as mentiras dos adultos na vida da adolescente Giovanna.

Quando é comparada pelo pai a uma tia excluída da família, Vittoria, a jovem entra em crise, questiona a própria beleza e faz de tudo para encontrá-la, no que será o estopim para um caminho de descoberta em sua vida.

Com seis episódios, a série do Netflix terá Giordana Marengo no papel da protagonista Giovanna e Valeria Golino como Vittoria.