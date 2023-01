‘The Last of Us’: O que você precisa saber sobre a série da HBO

The New York Times - O cenário da cultura pop está repleto de más adaptações de videogames de sucesso, do notoriamente horrível filme de 1993 Super Mario Bros. para a série recentemente cancelada Resident Evil, na Netflix. A HBO espera reverter essa tendência com sua primeira adaptação, The Last of Us, baseada na popular série de videogames sobre os sobreviventes de uma pandemia devastadora. Depois de anos presa no purgatório do desenvolvimento como um filme em potencial, a adaptação evoluiu para um dos shows mais esperados deste inverno, estrelado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones).

Estreando neste domingo, a partir das 23h (Brasília), nos canais HBO e no streaming HBO Max, a primeira temporada de nove episódios segue em grande parte o esboço do primeiro jogo para PlayStation, de 2013, que até o momento já vendeu mais de 20 milhões de cópias. Novo na franquia? Aqui está o que saber sobre a série antes de estrear.

Purgatório de Hollywood

Desenvolvido pela empresa de videogames Naughty Dog, The Last of Us é um jogo profundamente cinematográfico, ambientado após o colapso da civilização, causado por um fungo parasita que transforma as pessoas em monstros destruidores de carne com morte cerebral. O jogo foi um sucesso instantâneo - uma sequência de 2020 também vendeu milhões - e quase foi alvo de uma adaptação.

'The Last of Us'

Em 2014, o estúdio Screen Gems anunciou que distribuiria uma versão cinematográfica do jogo produzida por Sam Raimi, com Kaitlyn Dever e a estrela de Game of Thrones, Maisie Williams, como as primeiras candidatas a interpretar a protagonista feminina. Em 2016, o projeto parou devido a desentendimentos criativos sobre o tom do filme, com um dos principais desenvolvedores do jogo, Neil Druckmann, dizendo que queria um filme parecido com Onde os Fracos Não Têm Vez enquanto o estúdio queria Guerra Mundial Z.

Então, em março de 2020, a HBO anunciou que produziria uma série criada por Druckmann e Craig Mazin, o criador de Chernobyl, vencedor do Emmy da HBO. Parte filme de zumbi, parte filme de estrada, o resultado (baseado em uma triagem antecipada dos primeiros nove episódios) é um drama de televisão sombrio e pós-apocalíptico com ecos de Filhos da Esperança, A Estrada e The Walking Dead.

Um futuro assustador hoje

A maior parte da primeira temporada ocorre em 2023, duas décadas depois de um prólogo comovente no qual Joel (Pascal), um empreiteiro e pai solteiro que vive em Austin, Texas, vê sua vida desmoronar e a pandemia tomar conta. No ano atual, o mundo foi dilacerado não apenas pelas criaturas perversas que antes eram humanas, mas também por uma ditadura militar brutal. Para a maioria das pessoas, é matar ou ser morto.

Neste futuro distópico, onde Boston se tornou uma cidade murada, Joel conhece uma adolescente empunhando um canivete chamada Ellie (Ramsey), que está sendo mantida em cativeiro por um grupo rebelde conhecido como Vaga-lumes. Os vaga-lumes descobriram que Ellie é imune ao fungo e pode, portanto, ser a chave para a sobrevivência da humanidade. Quando o irmão de Joel, Tommy (Gabriel Luna), desaparece, Joel, que neste novo mundo se tornou um contrabandista intrépido, concorda em levar Ellie para fora dos muros. Em troca, os vaga-lumes dão a ele os suprimentos de que precisa para procurar seu irmão. As coisas dão errado rapidamente e a jornada pelo país começa.

Rostos familiares (e sons)

A maioria dos personagens coadjuvantes na versão da HBO de The Last of Us será familiar aos jogadores do game, incluindo a parceira de contrabando de Joel (e aparentemente parceira romântica), Tess (Anna Torv), e a líder dos Vaga-lumes, Marlene (Merle Dandridge, que também dublou o personagem no jogo). Os fãs da série de jogos também reconhecerão os irmãos Henry (Lamar Johnson) e Sam (Keivonn Woodard); o ex-aliado de Ellie, Riley (Storm Reid); e o malévolo David (Scott Shepherd), um líder do culto com seus próprios segredos obscuros.

Alguns personagens principais, no entanto, não serão tão reconhecíveis. Nick Offerman interpreta o contrabandista Bill, mas seu papel na série é muito diferente. Outro personagem, chamado Frank, que é apenas um cadáver no jogo, é trazido à vida por Murray Bartlett na série. Uma cruel revolucionária chamada Kathleen, interpretada por Melanie Lynskey, é uma personagem inteiramente nova.

Continua após a publicidade

Mazin e Druckmann também encontraram pequenos papéis na tela para os principais dubladores do jogo, incluindo Troy Baker (que dubla Joel no jogo), Ashley Johnson (que dubla Ellie) e Jeffrey Pierce (Tommy). Até o compositor original do jogo, Gustavo Santaolalla, retorna para fazer a trilha sonora da TV.

Uma Adaptação Fiel

A grande questão para os fãs do videogame é: quão fiel a série será ao seu material de origem? Os primeiros sinais sugerem que a resposta é “muito”, com o show incluindo a maioria dos personagens principais e pontos da trama. Ele ainda incorpora material da excelente prequel de expansão do jogo intitulada Left Behind.

Sem os requisitos de ação que sempre estão em primeiro lugar em um videogame, Druckmann e Mazin parecem livres para aprofundar os temas dominantes. Como resultado, o show conta uma história ainda mais centrada no personagem sobre um homem quebrado que está preso no passado e a garota traumatizada que o força a redescobrir sua própria humanidade - parceiros iguais na jornada de um herói simbiótico. Joel mal sobreviveu por 20 anos quando conheceu Ellie, mas ela lhe deu motivos para ter esperança novamente, mesmo quando a estrada deles serpenteava por uma violência indescritível.

Ao contrário de muitos personagens infantis em perigo, Ellie é extremamente difícil; ela cresceu neste mundo e seu arco é tão essencial quanto o de Joel. O jogo foi elogiado por sua diversidade de personagens em um meio frequentemente dominado por protagonistas machistas, e isso não foi perdido na versão da série.