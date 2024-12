Vincent Martella tira CPF e dança Bonde do Tigrão na CCXP 2024

“Todo mundo próximo a mim sabe que eu sou conhecido no Brasil”, brincou Martella, quando perguntado sobre sua proximidade com o público brasileiro. Falando sobre o que sabe do Brasil, ele disse que chegou a acompanhar a Seleção Brasileira de Futebol Masculino, e assumiu admiração por um grande astro do país. “Gosto muito do Wagner Moura, é um grande ator. Guerra Civil foi meu filme favorito deste último ano e Narcos é incrível.”

Embora Todo Mundo Odeia o Chris represente uma realidade específica dos EUA de décadas atrás, a série se tornou muito adorada no Brasil — muito mais do que em seu próprio país de origem. “Todo Mundo Odeia o Chris debate questões raciais e socioeconômicas [dos Estados Unidos] e as pessoas do Brasil traçaram paralelos com a realidade brasileira”, opinou Martella, dizendo que há uma semelhança entre a realidade brasileira e aquela vivida por Chris (Tyler James Williams).