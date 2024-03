Spice Girls 30 anos: assista ao trecho da primeira audição das cantoras

Spice Girls: antes do sucesso mundial Foto: Reprodução de vídeo / 9news

Em 1994, cinco garotas do Reino Unido foram escolhidas para integrar aquela que seria a maior girlband da década: Mel B, Mel C, Geri, Emma e Victoria. Nesta segunda, 4, as Spice Girls relembraram os 30 anos da primeira audição que formaria o grupo em um vídeo publicado no Instagram. O trecho mostra as cantoras antes do sucesso bater à porta. Assista abaixo:

PUBLICIDADE “Hoje marca o 30º aniversário das primeiras audições das Spice Girls! O que começou em 1994 se transformou em uma jornada incrível, muito além de tudo que poderíamos ter imaginado. Agradecemos aos nossos fãs pelo apoio desde o primeiro dia”, lia-se na legenda da postagem. Nos comentários, fãs perguntaram por uma turnê comemorativa. “Queremos a reunião de retorno!”, escreveu uma seguidora. “Ícones! Mas que tal uma turnê e novas músicas?”, disse outra. Outros fãs agradeceram pela influência das Spice Girls em suas vidas: “Obrigada, Spice Girls, por serem os melhores modelos!! Sério, me fez ser quem sou hoje!”, escreveu uma seguidora.

Por ora, não há informações confirmadas sobre um retorno do grupo. Em 2023, Melanie B afirmou que as cantoras “teriam um anúncio muito importante em 2024″, em entrevista à revista Glamour, sem entrar em detalhes.

O começo de tudo

Naquele 1994, produtores da Heart Management decidiram criar um girl band em um cenário de mercado onde os grupos de meninos dominavam, como o Take That. A ideia era que o grupo fosse um referencial também para as meninas na música pop.

Em fevereiro de 1994, a revista The Stage anuncia a audição, que conta com mais de 400 meninas inscritas. Delas, restaram as cinco que formariam a Spice Girls. Porém, convivendo juntas, elas tinham propostas diferentes do que esperavam os produtores. Eles sugeriam que as cantoras usassem um mesmo figurino e que apenas uma fosse a voz principal – bem diferente do formato que alçou o grupo ao estrelato. As vocalistas, então, decidiram romper com a Heart Management e pediram para que Simon Fuller as empresariasse.

O resto é história. Em 1996, o grupo lançou o álbum Spice, com os hits Wannabe e 2 Become 1, Say You’ll be There e Who do You Think You Are?. Em 1997, veio o álbum Spiceword e, com ele, mais hits: Spice up Your Life, Too Much, Stop e Viva Forever.

Em 1998, Geri Halliwell saiu do grupo. Em 2000, as quatro remanescentes lançaram o álbum Forever. As cantoras voltariam a se reunir só em 2007, na turnê The Return of the Spice Girls. Em 2012, se apresentaram nos Jogos Olímpicos de Londres.

Polêmicas na Fórmula 1

Neste mês, o nome de Geri Halliwell circulou em sites esportivos. Isso porque a cantora é casada com Christian Horner, chefe da equipe de Fóruma 1 Red Bull Racing. A relação vive uma crise após vazamento de supostas mensagens dele com uma funcionária. Saiba mais.