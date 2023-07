Zé Celso: amigos e colegas do dramaturgo prestam homenagem nas redes socias; veja a repercussão

Amigos e colegas de trabalho do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa prestaram homenagem ao fundador do Teatro Oficina na manhã desta quinta-feira, 6, após o anúncio da morte do diretor, aos 86 anos. Zé Celso estava internado em estado grave no Hospital das Clínicas desde terça-feira, 4, após um incêndio em seu apartamento.

A conta oficial do Teatro Oficina publicou um tributo ao dramaturgo e reiterou: “amor de muito, amor sempre”. “Nossa fênix acaba de partir pra morada do sol”, escreveu. Nos comentários, atores e celebridades elogiaram a carreira de Zé Celso e seu legado para o teatro brasileiro.

O diretor Ulysses Cruz, um dos grandes nomes do teatro ressaltou o quão brilhante Zé Celso foi. “Vi a montagemoriginal de o Rei da Selva. Saí com febre. Cheguei em casa alterado... e assim estou, até hoje! Nunca esqueci. Obrigado grande Zé.”

A atriz Leona Cavalli, que começou no teatro ao lado de Zé Celso disse em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, que esteve com o dramaturgo há um mês, no casamento dele com Marcelo Drummond. Segundo ela, ao se despedir disse: “até breve”. Zé Celso a interrompeu e disse: “até sempre.”

Políticos e admiradores do dramaturgo também se manifestaram nas redes sociais. O presidente Lula frisou como Zé Celso foi “um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro.”

O vice-presidente Geraldo Alckmin escreveu: “José Celso Martinez escreveu uma rica história pessoal e para o Brasil. Irreverente, provocativo e dono de uma enorme capacidade inventiva, Zé Celso tornou o Teatro Oficina um patrimônio da cultura brasileira e um celeiro de talentos para nossos palcos”, pontuou.