‘Altas Horas’ de hoje homenageia anos 1990 com Daniela Mercury, Netinho e outros convidados

Entre as músicas cantadas no palco da atração estarão Sonho de Amor, Fricote, Somente o Sol, Please Don’t Go e O Canto da Cidade. Na semana passada, foi feito um programa nos mesmos moldes, mas com artistas da década de 1980.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas de hoje, sábado, 20 de janeiro, vai ao ar após Terra e Paixão, na Globo.