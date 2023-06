Ator de Pantanal compartilha foto do nascimento da filha com maquiadora do remake

O ator Thommy Schiavo e a maquiadora Angra Monaliza divulgaram neste domingo, 25, o nascimento da primeira filha do casal, Lara. Os dois se conheceram no início das gravações do remake de Pantanal, em janeiro de 2022. “Um dia nós te contaremos como nossa história começou filha!”, escreveu o artista em suas redes sociais.

“Você tem uma mãe única, guerreira, amorosa e que fará tudo por ti!”, declarou. “Você tem um pai que vai te amar e te cuidar pra sempre! Me perdoe se eu errar, pois você é a minha mudança e mudar sempre é difícil!”, desabafou Schiavo.

“Filha, você tem três irmãos maravilhosos que já te amam e te cuidam! Duas famílias que sempre estarão ao seu lado pra te aconselhar, encaminhar e te guiar pelo lado do amor!”, pontuou. “O seu nome Lara é o que você representa pra nós: Amor, Respeito E Família!”

Na novela, Schiavo interpretou o peão João Zoinho que trabalhava na fazenda de Zé Leôncio, personagem feito pelo ator Marcos Palmeira. Nos bastidores, o artista ensinava o elenco a perder o medo pelos cavalos já que, natural do interior, Schiavo cresceu no campo ao lado dos animais. Ao final da trama, Zoinho formou um par romântico Zaquieu, papel de Silvero Pereira. Veja participação de Schiavo na novela: