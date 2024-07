Elenco da oitava e última temporada de 'Elite' Foto: Netflix/Divulgação

O adeus à Elite, as novas temporadas de Entrevista com Vampiro e Impuros e os bastidores do pop são algumas das grandes novidades que te aguardam nos serviços de streaming neste final de semana. Para você já se programar, o Estadão separou os filmes e séries imperdíveis que chegaram na Netflix, no Prime Video e no Disney+ nestes últimos dias; confira:

Entrevista com Vampiro (Prime Video)

Louis (Jacob Anderson) e Lestat (Sam Reid) estão de volta na segunda temporada da série, que adapta o romance homônimo de Anne Rice. São, no total, oito novos episódios, nos quais Louis continua seu relato sobre os eventos sangrentos que chocaram Nova Orleans na década de 1940.

Estreia: 22 de julho

O Sabor da Vida (Prime Video)

PUBLICIDADE Antigos colegas de profissão, Eugenie e Dodin são pegos de surpresa quando, após 20 anos de amizade, notam que estão apaixonados um pelo outro. A hesitação da cozinheira em assumir um compromisso mais sério quase coloca tudo em risco, mas Dodin decide que é a hora de fazer algo que nunca fez antes: cozinhar para ela. Estrelado por Juliette Binoche e Benoît Magimel, o filme foi o título selecionado para representar a França na disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro neste ano.

Estreia: 23 de julho

Impuros (Disney+)

Depois de quatro temporadas, Evandro (Raphael Logam) finalmente conseguiu o que queria. O sucesso, porém, vem acompanhado de novos problemas: inimigos surgem de onde menos se espera, a polícia se aproxima e até sua família o encurrala. Agora, na quinta temporada, ele será obrigado a fazer a escolha mais difícil da sua vida.

Estreia: 24 de julho

Bem-vindos ao Wrexham (Disney+)

Donos do Wrexham Football Club desde 2020, Rob McElhenney e Ryan Reynolds assistiram de camarote à volta do time para a Liga Inglesa de Futebol após duras 15 temporadas. Agora, no terceiro ano da série documental, os atores e proprietários têm um novo desafio: garantir que o clube, no mínimo, permaneça na quarta divisão.

Estreia: 24 de julho

Bastidores do Pop: O Esquema das Boy Bands (Netflix)

Lou Pearlman foi uma das figuras mais influentes do pop nos anos 1990. Responsável pelas carreiras de grandes boy bands, como Backstreet Boys e *NSYNC, ele poderia ser considerado um verdadeiro magnata da música hoje em dia. Contudo, sua história é bem mais complexa do que sugerem as aparências. Nesta série documental, seus segredos são revelados em uma reflexão sobre fama e ganância.

Estreia: 24 de julho

Decameron (Netflix)

Acredite: a peste bubônica é o tema desta nova comédia da Netflix. Estrelada por Tony Hale (Arrested Development), Zosia Mamet (Madame Teia) e Tanya Reynolds (Sex Education), a produção acompanha como um grupo de nobres e seus servos lidam com a crise enquanto se resguardam em uma mansão. Acontece que o edifício luxuoso, que deveria ser um refúgio, vira um verdadeiro caos.

Estreia: 25 de julho