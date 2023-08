Fantástico vai recriar imagem de Chico Anysio a partir da inteligência artificial

Chico Anysio estará de volta nas telinhas. A novidade só é possível por conta da tecnologia de inteligência artificial que o Fantástico, da TV Globo, irá utilizar para recriar um número de comédia protagonizado pelo ator. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. A atração original aconteceu em 1976, no episódio de estreia do dominical.

O filho do artista, Nizo Neto, irá representar o pai na homenagem. O tributo acontece a fim de celebrar os 50 anos do programa no ar. O primeiro episódio será exibido já no próximo domingo, 6. Ao todo, serão cinco episódios.

Chico Anysio reaparece no programa Fantástico a partir da tecnologia de inteligência artificial Foto: Mario Siqueira/AE

Em 1976, um incêndio aconteceu na emissora e fez com que as fita oficiais fossem perdidas. A Globo decidiu refazer o monólogo. Segundo informações, Neto foi caracterizado para ficar parecido com o pai. A equipe de pós-produção e efeitos especiais do programa irá utilizar a inteligência artificial para fazer com que Anysio volte para a televisão.

Veja uma das apresentações do humorista:

A produção lembra a propaganda feita pela marca Volkswagen em que trouxe de volta a emblemática Elis Regina, que cantou ao lado da filha Maria Rita. A nostalgia só foi possível por conta da IA.

Essa não será a primeira vez que o Fantástico realiza algo parecido. Homenagens similares também foram feitas com Marilyn Monroe e com os jornalistas Léo Batista e Cid Moreira. A canção de abertura original ficará por conta da cantora Anitta.