‘Glee: O Preço da Fama’: série documental estreia no HBO Max e Discovery+

A série documental Glee: O Preço da Fama estreia na próxima sexta-feira, 19, na HBO Max e no Discovery+. O primeiro episódio também será exibido no canal ID, às 20h30.

Sucesso de público, Glee marcou a cultura pop, mas a produção tão bem-sucedida que, na teoria, era o programa mais alegre e musical da televisão, foi marcada por grandes problemas.

O elenco em ascensão enfrentou diversos escândalos, repercussões negativas na imprensa e tragédias fatais. A produção Investigation Discovery mostra em três capítulos os bastidores de Glee e revela a dura realidade da fama.

“Glee foi um fenômeno cultural único de uma geração que enfrentou com coragem as convenções sociais e provocou debates sobre sexualidade, raça, deficiência e família. Os episódios semanais, cheios de música, alegraram muita gente, mas não conseguiram escapar do universo sombrio de Hollywood e do frenesi das nascentes redes sociais”, disse Jason Sarlanis, presidente de Conteúdo Investigativo e de Crimes Reais para TV Linear e Streaming.

“Ao mesmo tempo que homenageia uma série que marcou a cultura pop e fez um sucesso sem precedentes, Glee: O Preço da Fama revela a intensa pressão decorrente de ser levado ao estrelato e apresenta, sob uma nova perspectiva, as tragédias terríveis que aconteceram com membros do elenco e da equipe”, completou.

A série documental mostra a vida dos integrantes do elenco dentro e fora do set de filmagem por meio de entrevistas inéditas que trazem à tona as exigências envolvidas em participar de um sucesso da TV e os dramas enfrentados nos bastidores.

Entre os entrevistados, estão parentes e amigos do elenco; profissionais que trabalhavam no set ou ligados à produção, como cenógrafos, cabeleireiros, estilistas e publicitários; e jornalistas do setor de entretenimento que cobriram o fenômeno Glee.

Naya Rivera morreu de modo misterioso por afogamento acidental em um lago na Califórnia, Estados Unidos. Foto: Kevork Djansezian/ Reuters

Entrevistas com pessoas próximas ao falecido Cory Monteith (Finn Hudson, na série) abordaram a ascensão internacional do ator e suas angústias, que acabaram com sua morte por overdose aos 31 anos, em um hotel em British Columbia, no Canadá.

Pessoas que colaboraram no set e estiveram ao lado de Mark Salling (Puck) comentaram sua relação com o trabalho e o choque provocado pela descoberta de pornografia infantil em seu poder, o que o levou ao suicídio aos 35 anos.

George Rivera faz uma homenagem pessoal e íntima à filha, Naya Rivera, ao relembrar sua vida como jovem atriz e o início da fama, revivendo lembranças desde a infância, quando Naya já interpretava, e a fase de líder de torcida. A estrela de Glee morreu de modo misterioso e assustador por afogamento acidental em um lago na Califórnia, Estados Unidos.

O canal ID exibirá um episódio por semana, sempre às sextas-feiras, às 20h30.





