Glória Maria: Personalidades lamentam morte de jornalista; veja homenagens

Simplesmente devastada com a morte de Glória Maria. Tive o privilégio de conhecê-la em 2019, no lançamento da coleção de Paula Raia.



Uma precursora, que abriu caminhos para gerações de mulheres negras, não só no jornalismo, mas em diversas áreas.



