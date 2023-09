Kayky Brito: Tudo o que se sabe sobre o atropelamento do ator

Internado desde sábado, 2, no Hospital Copa D’Or, Kayky Brito permanece sedado e respira com ajuda de ventilação mecânica.

De acordo com o último boletim médico divulgado nesta terça-feira, 5, o ator se recupera dos procedimentos cirúrgicos realizados na segunda-feira, 4. O ator foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura da pelve e do braço direito.

Desde o seu atropelamento, famosos manifestaram o seu apoio à família e desejaram uma rápida recuperação ao ator. Acompanhe a seguir, tudo o que se sabe sobre o acidente de Kayky Brito até o momento.

O acidente

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento em que o ator estava com amigos, sendo o ator Bruno de Luca um deles, mostram o momento exato do acidente.

No vídeo, é possível ver que o ator corria para atravessar a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. No trajeto, um primeiro carro quase o atropelou, quando o ator seguia para o seu carro, mas conseguiu frear a tempo. O mesmo não aconteceu com o segundo, quando Kayky tentava retornar ao quiosque.

O acidente aconteceu por volta da 1 hora da manhã. O autor do acidente era um motorista de aplicativo que transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos.

Após o atropelamento, Kayky recebeu assistência do motorista, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa D’Or, onde permanece até o momento.

Investigação

Logo após o acidente, o motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. “O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos”, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Nesta segunda-feira, 4, a passageira prestou depoimento à polícia e afirmou que a velocidade do veículo em que estava era normal. “Estava tudo super tranquilo. Durante o impacto, que houve a colisão, meu corpo nem foi tanto para a frente, o que mostra também que o motorista estava em uma velocidade tranquila”, explicou Maria Estela. Maria era levada no veículo junto de sua filha de 10 anos.

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, criticou a velocidade máxima de algumas vias da cidade após o incidente e disse que pretende reduzir o limite na avenida.

“O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa Orla - um lugar de contemplação, lazer e paz - tem velocidade máxima de 70km é um absurdo”, afirmou o prefeito.

“Independentemente de responsabilidades no caso em questão, não é admissível manter isso. Já determinei que a CET-RIO me apresente ainda essa semana uma mudança no limite da orla do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade!”, acrescentou o prefeito.