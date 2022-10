Lançamentos da Netflix em novembro: Veja dicas de séries e filmes

Publicidade

Neste mês de novembro a Netflix traz diversos lançamentos de séries e filmes de gêneros como aventura, romance e comédia, incluindo também conteúdos especiais de Natal. Confira a seguir as principais estreias de novembro de 2022 na plataforma de streaming.

Enola Holmes 2 - 4/11

Interpretada por Millie Bobby Brown, Enola Holmes é uma adolescente que é irmã do famoso detetive Sherlock Holmes, e Mycroft. No primeiro filme, a personagem saiu em uma missão para descobrir o motivo de sua mãe ter desaparecido. Em meio a tanta confusão, ela conhece um lorde fugitivo e também passa a investigar quem pode estar atrás do garoto. Agora, nesta sequência, em seu primeiro caso oficial, Enola precisa encontrar uma menina desaparecida.

Manifest - 4.ª Temporada - 4/11

Já pensou viajar de avião por algumas horas e quando chegar ao seu destino descobrir que na verdade, o voo durou cinco anos e meio? Isso é o que acontece na série Manifest. Todos acreditavam que os passageiros do voo 828 estavam mortos, até aparecerem depois de anos. Entretanto, depois que voltaram, começaram a ter “chamados”, ouvir vozes, sentir coisas. Nesta nova temporada, os chamados ainda estão acontecendo e os personagens, que descobriram que irão morrer em 18 meses, terão que descobrir a origem de tudo isso.

The Crown - 5.ª Temporada - 9/11

A série vencedora de 21 Emmys, que conta a história da vida da Rainha Elizabeth II dos anos 1940 aos tempos modernos, dessa vez, vai contar com Imelda Statuton, a Dolores Umbridge de Harry Potter, como Rainha Elizabeth II, Dominc West como Príncipe Charles, Elizabeth Debicki como Princesa Diana e Jonathan Pryce como Príncipe Philip. Com Diana e Charles agitando a mídia, a Rainha Elizabeth II vai enfrentar seu maior desafio nos anos 1990: o debate público sobre o papel da monarquia.

Uma Quedinha de Natal - 10/11

Estrelado por Lindsay Lohan e Chord Overstreet, o filme de comédia romântica vai acompanhar uma jovem mimada que é filha do dono de um grande hotel. A personagem perde a memória depois de sofrer um acidente na neve logo após ser pedida em casamento. No entanto, ela não vai ficar sozinha, pois receberá ajuda de um charmoso viúvo, dono de uma pousada, onde ficará hospedada na época do Natal.

O Milagre - 16/11

Baseado no livro de mesmo nome de Emma Donoghue, o filme se passa em 1862. Estrelado por Florence Pugh, a história gira em torno de uma enfermeira inglesa assombrada por seu passado que vai até um remoto vilarejo irlandês para investigar o jejum de quatro meses supostamente milagroso da jovem Anna O’Donnell.

1899 - 17/11

Dos mesmos criadores de Dark, a série se passa em 1899, onde imigrantes de diversas nacionalidades estão viajando para Nova York em busca de uma vida melhor, mas essa viagem se transforma em um pesadelo quando encontram outro navio à deriva que estava desaparecido há anos. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante.

Natal com Você - 17/11

Em busca de inspiração musical, a pop star Angelina decide viajar até uma pequena cidade de Nova York para surpreender uma fã que disse na internet que seu desejo de aniversário e Natal é conhecê-la. Por lá, ela não só encontra inspiração para dar uma reviravolta em sua carreira, mas também a chance de viver um grande amor com um professor de música. O filme de comédia romântica conta com Aimee Garcia, da série Lúcifer, e Freddie Prinze Jr, o Fred do live-action de Scooby-Doo.

Disque Amiga para Matar - 17/11

A série fala sobre a grande amizade que surgiu entre Jen, que ficou viúva depois de perder seu marido em um acidente de carro, e Judy, uma mulher moderna e de mente aberta que esconde um grande segredo. Nesta nova temporada de comédia, outro acidente chocante vai alterar o futuro dessa amizade.

Terra dos Sonhos - 18/11

Depois que seu pai se perdeu no mar, Nemo fica órfã e passa a morar com seu tio Philip. Tudo muda quando a jovem descobre um mapa secreto para o mundo dos sonhos de Slumberland, onde conhece Flip, um fora-da-lei divertido e desajeitado. Estrelado por Marlow Barkley e Jason Momoa, Flip convida Nemo a uma caça ao tesouro e afirma que esse suposto tesouro irá permitir que ela deseje o que quiser na Terra dos Sonhos, então a garota imagina poder ter seu pai de volta.

Elite - 6.ª Temporada - 18/11

Após a morte de Samuel, Las Encinas vai enfrentar um novo ano letivo tentando encobrir os desastres do passado, além de conflitos em sala de aula envolvendo racismo, sexismo, abuso doméstico e LGBT-fobia. Se aqueles que estão por trás deste sistema não tomarem medidas para resolver esses problemas, os próprios alunos terão que tomá-las.

As Nadadoras - 23/11

Baseado em fatos reais, o filme britânico conta a história de duas irmãs, Yusra e Sarah, cheias de coragem que deixam a Síria devastada pela guerra e embarcam em uma viagem arriscada rumo às Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. O elenco conta com Manal Isssa, Nathalie Issa, Mathias Schweighöfer, James Krishna Floyd, Ahmed Malek e Victoria Valcheva.

Wandinha - 23/11

Para quem é fã de A Família Addams, vai ficar feliz em saber que Wandinha ganhou uma série só para ela. Com direção de Tim Burton, a série irá girar em torno da personagem já adolescente, mas contará os personagens Mortícia Addams, Gomez Addams, e tio Fester Addams. Estrelada por Jenna Ortega, Wandinha vai investigar uma onda de assassinatos em sua cidade e fazer novos amigos (e inimigos) na Escola Nunca Mais, uma instituição educativa para excluídos, aberrações e monstros.