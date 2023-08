‘Esse humor ficou anacrônico’, diz Lucio Mauro Filho sobre personagem gay Alfredinho

Lucio Mauro Filho relembrou seus tempos de Zorra Total, quando fez sucesso com o quadro Maurição e Alfredinho ao lado de Jorge Dória. Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA. na sexta, 11, o ator destacou que atualmente o personagem provavelmente não teria a mesma aceitação, mas que, à época, mudou sua vida.

Jorge Dória (Maurição) e Lucio Mauro Filho (Alfredinho) em gravação do 'Zorra Total' em 2003, acompanhados por Raul Gazolla (Tinoco). Foto: Gianne Carvalho/Globo/Divulgação

“É claro que, hoje em dia, por várias questões, esse humor ficou anacrônico. Mas ali, naquele momento, eu tinha um orgulho. E pô, fui padrinho da banda de Ipanema, da Parada LGBT aqui de São Paulo, em cima de um trio elétrico...”, relembrou o ator.

Maurição e Alfredinho

No quadro, que foi ao ar no início dos anos 2000, Lucio Mauro Filho vivia Alfredinho, um gay esterotipado como afeminado e escandaloso que encontrava com o pai, Maurição, que se gabava do filho. Ao fim da atração, vinha sempre o bordão dito pelo personagem de Jorge Dória: “Onde foi que eu errei?!”.

“O que eu vivi com aquele personagem, o Alfredinho, foi um negócio muito especial. Eu ia pro Maracanã com a torcida do Flamengo, nunca tive um problema. Era totalmente acolhido. Um começo de época... Tava muito no início [a mudança de pensamento], porque ainda tinha muito preconceito. Inclusive no próprio quadro”, continuou o ator.

Lucio Mauro Filho, porém, destacou a possibilidade de uma outra interpretação à clássica cena: “Mas havia uma piada dupla nesse ‘Onde foi que eu errei?’ que é o seguinte: ‘Onde foi que eu errei em não aceitar que meu filho é gay’. Não adianta inventar um monte de mentira. Meu personagem terminava sempre por cima.”.

Confira abaixo a entrevista de Lucio Mauro Filho ao Inteligência LTDA.