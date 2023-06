‘Maria do Bairro’, ‘A Usurpadora’ e ‘Fatmagul’: relembre os 40 anos de novelas gringas no Brasil

O caso de amor do brasileiro com as telenovelas estrangeiras é antigo. A primeira delas foi o melodrama mexicano Os ricos também choram, exibida pelo SBT em 1982. Nos últimos 40 anos, a emissora, além de novelas mexicanas, as mais presentes na grade do SBT, também foi responsável por levar aos lares brasileiros, produções venezuelanas, colombianas, chilenas e argentinas.

Mas o SBT não é o único canal de televisão a importar produções gringas. Band, Gazeta, CNT, TV Brasil e a extinta Rede Manchete também trouxeram para cá telenovelas que fizeram sucesso em seus países de origem e foram retransmitidas por aqui. Chispita, Carrossel, Maria do Bairro, A Usurpardora (todas mexicanas), Betty, A Feia (Colômbia), Isa TKM (Venezuela), e Fatmagül - A Força do Amor (Turquia) são alguns exemplos.

Relembre algumas novelas gringas que foram exibidas no Brasil nos últimos 40 anos:

'Os Ricos Também Choram' foi a primeira novela gringa exibida pelo SBT, ainda em 1982. Foto: SBT/Repros

Os Ricos Também Choram (SBT, 1982, mexicana)

Conta a história de vida de Mariana Villarica, uma jovem de rancho que cresce como uma selvagem. Quando seu pai morre decide ir à capital, onde é ajudada pelo milionário Don Alberto Santesteban. Este a leva a sua mansão (contra a vontade de sua esposa) onde Mariana será educada e melhorará seus modos.]

Cena de 'Chispita', primeira novela infanto-juvenil mexicana exibida pelo SBT. Foto: SBT/Reprodu

Chispita (SBT, 1984, mexicana)

Acompanha a vida de Isabel, uma menina carinhosa e carismática, que todos a chamam Chispita. Ela vive em um colégio de freiras, junto com a sua avó, que trabalha como cozinheira no mesmo lugar, que morre sem lhe revelar que ela não é órfã. Após a morte da avó uma nova cozinheira é contratada, por coincidência do destino, a verdadeira mãe de Chispita.

Cena da novela Carrossel, exibida no SBT em 1991. Foto: SBT/Divulgação

Carrossel (SBT, 1991, mexicana)

A novela infantil acompanha uma turma de estudantes da segunda série que se descobrem juntos as belezas e tristezas da vida, buscando resolver seus problemas também juntos. Para isso, eles contam com a ajuda da doce professora Helena.

Cena da novela 'Toopázio', que foi exibida no SBT. Foto: Reprodução/SBT

Topázio (SBT, 1992, venezuelana)

Conta a história de Topázio, uma menina cega que se apaixona pelo filho de uma família rica sem saber que eles foram trocados ao nascerem. Enquanto o menino foi criado com luxo, a menina, que nasceu cega porque sua mãe teve sarampo durante a gravidez, vive em uma fazenda e cresce sem estudos. Anos mais tarde, o SBT fez uma versão brasileira com a atriz Bianca Castanho.

A novela 'O Magnata' foi exibida no SBT. O canal é um dos maiores importadores de folhetins estrangeiros. Foto: SBT/Reprodução

O Magnata (Rede Gazeta/Rede OM-CNT, 1992, americana)

A história gira em torno de um triângulo amoroso formado por Rodrigo Valverde, Teresa e Gonzalo Santillán. Rodrigo é um homem sedento por poder, que casa com uma senhora rica a fim de ficar rico. A novela escrita por Manoel Carlos como um remake da novela brasileira Novo Amor, exibida na Manchete.

Cena de A Usurpadora, em que Gabriela Spanic interpreta as gêmeas Paola e Paulina. Foto: SBT/Divulgação

A Usurpadora (SBT, 1999, mexicana)

Um dos maiores sucessos do SBT, A Usurpadora conta a história das irmãs gêmeas Paola e Paulina, que foram criadas separadas e sem o conhecimento da existência uma da outra. Um dia, quando o destino as une novamente, Paola aproveita a descoberta para resolver seus problemas de uma maneira perversa.

A cantora Thalia, protagonistaem 'Maria do Bairro' Foto: Televisa/SBT

Maria do Bairro (SBT, 1997, mexicana)

Quando a madrinha da jovem Maria morre, a catadora de lixo Cacilda pede ao padre Honório que encontre uma família que possa cuidar de sua afilhada. A menina é acolhida na mansão do milionário Fernando de la Vega, que promete educá-la. Na casa, a menina desperta o interesse do filho mais velho de Fernando, mas o desprezo de sua esposa, a megera Vitória, além do ciúme de Soraya, que sonha em se casar com o jovem rico.

A novela 'Betty, a Feia' foi ao ar no Brasil pela Rede TV. Foto: Rede TV/Divulgação

Betty, a Feia (Rede TV, 2002, colombiana)

Betty é uma economista que sempre sofreu com sua aparência, que a fazia perder oportunidades de emprego como economista. Frustrada, ela se candidata a uma vaga de secretária numa empresa de moda presidida por um mulherengo. Betty se apaixona por seu novo chefe, que depois de usar a menina para se livrar de problemas financeiros e com a esposa, começa a gostar da menina, apesar de estar enrolado por tantas mentiras.

A novela Rubi foi um grande sucesso do SBT. Foto: SBT/Divulgação

Rubi (SBT, 2004, mexicana)

Conta a história de uma jovem ambiciosa que trai sua amiga, casando-se com o namorado dela por dinheiro. No entanto, Rubi não consegue ser feliz por guardar em seu coração o amor que sente por Alessandro, um jovem estudante de medicina, cuja família é pobre.

‘Rebelde’: novela está de volta no SBT a partir da próxima segunda-feira, 12; saiba detalhes Foto: Divulgação Televisa/SBT

Rebelde (SBT, 2005, mexicana)

A novela musical acompanha o cotidiano de seis adolescentes que estudam em um colégio em regime de semi-internato. Na história, eles enfrentam os dramas típicos dessa fase da vida, como a descoberta do primeiro amor, conflitos de autoimagem, relacionamento com os pais e bullying.

'Isa TKM' foi exibida na Band. Foto: Band/Divulgação

Isa TKM (Band, 2009, venezuelana)

A novela infanto-juvenil acompanha a menina Isabela Pasqualli, de 15 anos, que enfrenta os típicos problemas da idade, como o primeiro amor, além dos conflitos familiares como a descoberta de ser adotada e a busca por seus pais verdadeiros. A novela aborda ainda assuntos como o bulliyng, gordofobia, autoestima, alcoolismo, valor da amizade e outros temas do universo adolescente.

Engin Akyurek, à direita, e Beren Saat estrelam 'Fatmagul', que registrou quase 1 milhão de espectadores por episódio na Espanha. Foto: Artesmedia/Divulgação

Fatmagül - A Força do Amor (Band, 2015, turca)

Conta a história de Fatmagül, uma jovem bela e humilde de uma cidade da Turquia, que trabalha na fazenda do seu irmão Rahmi e está prometida a Mustafá, um jovem pescador com quem sonha em se casar. Durante uma festa, ela conhece Kerim Ilgaz, que se apaixona por ela à primeira vista. Depois do evento, Kerim e outros três amigos bêbados encontram Fatmagül no meio da estrada e a violentam. A história se desenrola com tramas de paixão e vingança em que a força do amor será capaz de trazer a felicidade de volta à vida da protagonista.