Netflix: os principais lançamentos de séries e filmes em dezembro de 2022

Publicidade

Neste mês de dezembro a Netflix traz diversos lançamentos de séries e filmes de gêneros como drama, romance e comédia, incluindo também conteúdos especiais de Natal, como a animação Scrooge: Um Conto de Natal, e um episódio especial da série de improviso Murderville, Murderville: Quem Matou o Papai Noel?, além de reality shows. Confira a seguir as principais estreias deste mês na plataforma de streaming.

Scrooge: Um Conto de Natal - 02/12

Viagem no tempo, música e um toque sobrenatural: o conto de Natal atemporal de Charles Dickens ganha nova vida nesta adaptação com produção da Timeless Films em associação com o Axis Studios, e direção de Stephen Donnelly. O filme conta a história do pão-duro Ebenezer Scrooge, que tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe. A animação é ideal para assistir com as crianças.

Amigas para sempre (2ª Temporada) - 02/12

Estrelada por Katherine Heigl, Tully Hart e Kate Mularkey, vivida por Sarah Chalke, são amigas de infância inseparáveis há anos. Sendo uma adaptação do best-seller de mesmo nome de Kristin Hannah, a série de drama acompanha uma amizade cheia de altos e baixos, que surgiu entre uma menina introvertida e a garota mais legal do colégio. Desde a adolescência, nenhum problema foi capaz de separar as amigas, mas talvez um único erro possa pôr em risco essa amizade de tantos anos.

Continua após a publicidade

O Amante de Lady Chatterley - 02/12

Infeliz com seu casamento, a aristocrata Lady Chatterley, vivida por Emma Corrin, vive um romance ardente e acaba se apaixonando por um funcionário de seu marido. Ao conhecer Oliver Mellors, interpretado por Jack O’Connell, ela embarca em um ardente relacionamento que a levará a tomar uma difícil decisão: seguir seu coração ou voltar para o marido e cumprir as expectativas da sociedade. Baseado na obra de mesmo nome de D. H. Lawrence, o filme de romance e drama também conta com Joely Richardson, Ella Hunt e Faye Marsay.

Matrimilhas - 07/12

Estrelado por Luisana Lopilato e Juan Minujín, o filme de comédia romântica acompanha um casal frustrado tentando salvar seu casamento com um aplicativo que dá (ou subtrai) pontos para cada boa ação que fazem um ao outro, podendo gastar as milhas acumuladas curtindo sem o seu parceiro. No entanto, essa obsessão por ganhar pontos acaba saindo do controle e pode ameaçar estragar a brincadeira.

Pinóquio por Guillermo del Toro - 09/12

Continua após a publicidade

Nesta animação musical em stop motion, o premiado cineasta, roteirista e produtor mexicano, Guillermo del Toro reinventa o clássico conto do boneco de madeira, Pinóquio, que sonha em se tornar um menino de verdade, e seu criador Gepeto.

Murderville: Quem Matou o Papai Noel? - 15/12

Murderville é uma sátira de séries policiais baseada em improvisos. No enredo, Will Arnett vive um detetive policial americano que comanda a investigação de um assassinato diferente a cada episódio, sempre na companhia de algum convidado famoso, que atua sem roteiro, tendo que improvisar o personagem do início ao fim das gravações. Agora, neste especial de Natal, com outros convidados conhecidos como Maya Rudolph e Jason Bateman, o detetive que odeia as festas de fim de ano é obrigado a resolver um assassinato e salvar o Natal.

Sonic Prime - 15/12

Uma batalha explosiva contra o Dr. Eggman abala o universo e Sonic precisa viajar por dimensões paralelas para reencontrar os amigos e salvar o mundo. Com muita aventura e ação, a série de animação é ideal para assistir com as crianças.

Continua após a publicidade

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades - 16/12

O filme de comédia dramática conta a história de Silverio, um renomado jornalista e documentarista mexicano que é radicado em Los Angeles. Após receber um prestigiado prêmio internacional, o personagem é obrigado a retornar ao seu país. Na volta para casa, passa por uma crise existencial enquanto lida com sua identidade, relacionamentos familiares e a loucura de suas memórias.

Emily em Paris (3° Temporada) - 21/12

Estrelada por Lily Collins, na primeira temporada da série de comédia romântica e dramática, Emily Cooper, executiva de marketing de Chicago, foi contratada para fornecer uma perspectiva americana em uma empresa de marketing em Paris. Agora, nesta nova temporada, um ano após chegar na cidade para o emprego dos sonhos, a personagem precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro.

Continua após a publicidade

Sou um Assassino (4° Temporada) - 21/12

Atos premeditados, acidentes trágicos ou legítima defesa? A série documental conta relatos verdadeiros e em primeira mão de diversos assassinos condenados e no corredor da morte nos Estados Unidos após serem sentenciados pelos mais diferentes e horrendos crimes.

Alice in Borderland (2° Temporada) - 22/12

Na primeira temporada da série de drama e sobrevivência, um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver. Já nesta nova temporada, os jogos estão mais letais e Tóquio se tornou ainda mais cruel. O personagem Ryohei Arisu pode até conseguir voltar para o mundo real, mas será que vai valer a pena?

The Witcher: A Origem - 25/12

Continua após a publicidade

Cerca de mil e duzentos anos antes dos acontecimentos da série The Witcher (2019), esta nova série de fantasia, aventura e drama conta a história do primeiro Bruxo. O mundo habitado por elfos era muito diferente antes da chegada dos humanos e extermínio das civilizações. Dessa forma, a trama também vai explorar os acontecimentos que levaram à “Conjunção das Esferas”, quando os mundos dos monstros, humanos e elfos passaram a ser um só.

Matilda: O Musical - 25/12

O filme de comédia e fantasia conta a história de Matilda Wormwood, uma jovem solitária e extraordinária, que usa a mente aguçada e a imaginação fértil para transformar a sua vida, já que tem uma personalidade totalmente diferente da sua família e não se sente acolhida por eles. A história clássica ganha ainda mais magia, e se reinventa nesta nova versão com muita música, que conta com a atriz Emma Thompson, interpretando a diretora Agatha Trunchbull, e Alisha Weir, como Matilda.

The Circle: EUA (5ª Temporada) - 28/12

Nesta competição onde os participantes jogam isolados uns dos outros pelo prêmio de 100 mil dólares, todas as interações acontecem online, através de perfis em uma rede social especial. Os participantes do reality show podem usar diferentes estratégias para flertar, criar alianças e até mesmo perfis falsos em busca do prêmio. Na nova temporada, oito jogadores criam perfis de solteiros para encontrar impostores, fazer amizades e aproveitar as segundas chances.

Continua após a publicidade

Casamento às Cegas: Brasil 2° Temporada - 28/12

Em busca do amor verdadeiro e querendo subir ao altar, os participantes devem escolher seus parceiros às cegas. Já noivos, eles precisam enfrentar os desafios da convivência e se conhecer melhor antes do grande dia. Apresentado pelo casal Klebber Toledo e Camila Queiroz, a nova temporada do reality show brasileiro promete mais romance e mais drama do que nunca.

Ruído Branco - 30/12

Ao mesmo tempo hilário, assustador, lírico e surreal, o filme gira em torno do drama de uma família americana contemporânea que tenta lidar com os conflitos da vida em meio a questões filosóficas e universais como amor, morte e a possibilidade de felicidade em um mundo repleto de incertezas. Baseado no romance de mesmo nome de Don DeLillo, com roteiro e direção de Noah Baumbach, a produção é estrelada por Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle e Raffey Cassidy.