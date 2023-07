‘No Limite 2023′ estreia nesta terça com prova nos igarapés da Amazônia e eliminação de participante

A nova temporada do reality show de sobrevivência No Limite estreia nesta terça-feira, 18, logo após a novela Terra e Paixão, da TV Globo. A edição 2023, ambientada na Amazônia e sob nova direção, promete muitas emoções e dinâmicas inéditas com elenco formado por famosos e anônimos.

Apresentador da atração pelo segundo ano consecutivo, Fernando Fernandes revelou detalhes sobre o que o público poderá conferir já no primeiro episódio de No Limite, no programa Encontro. “Hoje já tem prova no meio dos igarapés com participantes passando um perrengue danado. E um participante já deixa a competição”, disse.

Nesta temporada, as provas e desafios estarão imersos na natureza. “Estamos na Floresta Amazônica, no auge da cheia, inundada com mais de 15 metros de água. Teremos provas acontecendo nos igarapés, no meio das árvores e água, apresentando todo o conhecimento de quem ali habita, os indígenas e ribeirinhos, que trazem toda essa sabedoria para dividir com a gente”, contou Fernandes.

O apresentador Fernando Fernandes Foto: Maurício Fidalgo/Divulgação/TV Globo

Novidades neste ano

Uma das novidades da temporada é a ausência de Boninho . Ele deixou o programa para se dedicar a um novo reality musical e passou o bastão para Rodrigo Gianetto .

. Ele deixou o programa para se dedicar a um novo reality musical e passou o bastão para . Logo no início do game, os 15 participantes serão divididos em duas equipes com nomes de frutos típicos da região: Jenipapo e Urucum.

O novo campeão não será mais decidido pelo público e só terá sua vitória consagrada se vencer um grande desafio. A ideia é fazer com que os competidores que chegarem à final do programa só dependam de si mesmos para levar o prêmio para casa.

A nova temporada terá ídolos de imunidade escondidos na floresta.

As comidas exóticas não ficarão de fora da edição Amazônia, mas ganharão um formato um pouco diferente.

O elenco de No Limite - Amazônia , que irá ao ar às terças e quintas, está dividido entre 4 famosos e 11 anônimos .

, que irá ao ar às terças e quintas, está dividido . São eles: o ator Paulo Vilhena, a atriz Carol Nakamura, o ator Claudio Heinrich, a atriz Mônica Carvalho, a ex-participante do No Limite 1 Pipa, o lutador de MMA Euclides, o vaqueiro Marcus Vinicius, a lutadora Simoni, o dançarino Guilherme, a assistente social Paula, a empresária Amanda, o paratleta Dedé, a profissional de Educação Física Raiana, a produtora audiovisual Fúly e a operadora de telemarketing Greiciene.

O reality de sobrevivência também vai ao ar no Multishow às quartas e sextas, sempre às 23h.

