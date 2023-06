‘No Limite’: nova temporada será na Amazônia

A Globo divulgou que a nova temporada do reality show No Limite será gravado na Amazônia. As gravações já iniciaram, mas o elenco ainda não foi confirmado. Com previsão de estreia para julho, a emissora disse que o público pode esperar dinâmicas inéditas e plot twists surpreendentes.

“Nesta temporada teremos um Fernando ainda mais participativo, fazendo parte de tudo, não só apresentando, mas trazendo o telespectador comigo nesses desafios”, contou Fernandes em comunicado divulgado.

Fernando Fernandes Foto: Maurício Fidalgo/Globo

“Se não tiver surpresa, não sou eu, não é? (risos) Assistam, porque vai ser algo muito forte, desde a chegada até o final do programa. Para eu me locomover na floresta tenho que criar formas, né? Como serão essas formas? Eu não vou adiantar nada”, completou.

Charles foi o grande campeão na edição de 2022 e a ex-BBB Paula Amorim garantiu o prêmio em 2021.